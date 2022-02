Momenti super hot a Michelle Impossible. Grandi emozioni prima con Maria De Filippi e poco dopo con Eros Ramazzotti che ha dedicato “Più bella cosa” alla sua musa ispiratrice. Ma c’è stato anche un momento molto particolare con ospite la moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi. La showgirl è stata ospite a Michelle Impossible con un monologo molto ironico, tipico della voracità della Blasi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi, tra le risate in studio, ha criticato Michelle su alcuni punti, azzardando dei paragoni a dir poco salati. Ha detto Ilary Blasi: “Io sono qui stasera, non ho capito bene il motivo… Arrivo dopo Gerry, Maria ed Eros, un po’ scomoda come posizione”.

E ancora: “Posso però raccontarvi com’è Michelle privatamente, ma è un po’ difficile visto che è sempre qui sul palco. Vi posso dire che Michelle ha diverse fisse. Mi chiamava per questo show e mi diceva: ‘Vieni, ci ammazziamo dalle risate’. Io: ‘Sì, però dimmi cosa devo fare’. Lei mi fa: ‘Ma sai Ilary, io sono svizzera’. ‘No, tu sei una rompic…i’”. Ma non è finita qua e Ilary Blasi dice: “Poi un’altra fissa sua è lo sport. Su Instagram ti svegli e c’è lei con ste faccia sempre carica, tonica che ti invita a fare sport. Pure io mi sveglio e faccio sport, ma non è che rompo le pa..le al prossimo. Anche meno Michelle”.

Poi Ilary Blasi ha voluto parlare dei nomi dei loro figli: “E poi a lei si perdona tutto. Lei le chiama Aurora, Sole e Celeste come il firmamento. Io li chiamo Isabel, Chanel e Christian. Va bene, su Chanel ho esagerato, ma mi hanno fatto un mazzo tanto. A lei nulla. Poi, sposata con Eros e canta. E che fa? Ha pure inciso un album. Immaginatevi se io avessi giocato a calcio”.





Si è parlato d’amore e Ilary Blasi dice: “Lei, due matrimoni, questi amori da favola, idilliaci, fiabeschi… Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che mi sono lasciata”.

Poi si supera quando racconta: “Altra cosa: mi ha chiamato stasera per fare un tango. Che poi, in realtà, al mio posto doveva esserci Belen Rodriguez. Io sono una sostituzione. Ma per le amiche si fa…”. Poi Ilary Blasi bacia in bocca Michelle e lei risponde: “Ma che stai a fare? Ma cosa hai fatto? Ma sei matta? Mi hai messo anche la…”, la reazione della svizzera. Che meraviglia.