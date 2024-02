Il Tre è un rapper italiano famoso per la sua partecipazione a Sanremo 2024. È diventato famoso dopo la vittoria alla competizione musicale One Shot Game e grazie alla pubblicazione dei suoi primi mixtape a partire dal 2015, quando inizia la sua carriera di cantante e musicista. L’anno della svolta è il 2018 grazie al successo virale del suo singolo di debutto Bella Guido e della sua serie su YouTube Real Talk, che ha attirato l’attenzione della Atlantic Records, parte del gruppo della Warner Music Italy, con cui il rapper ha firmato un contratto discografico.

Il Tre ha sempre avuto la passione per la musica e in una intervista ha voluto ringraziare i genitori per avergli permesso di seguire il suo sogno di diventare cantante: “Da quando i miei genitori hanno capito cosa voglio fare e come voglio farlo, mi lasciano molta libertà e di questo sono contento perché ai tempi della scuola non era così: a casa c’era un’aria pesante, mio padre era fissato con la scuola e avevo difficoltà a uscirne. Starei a casa fino a 50 anni. Fino a quando posso, me la godo”.





Chi è Il Tre, cantante: anni, altezza, peso, fidanzata, vero nome, Sanremo 2024

La scelta del nome è molto semplice perché il 3 è il suo numero preferito. A proposito del suo album d’esordio, il rapper ha spiegato in un’intervista a TgCom24: “Voglio mirare dentro le persone che mi seguono. Cercare di far sì che il disco e la musica vengano capiti. Non vorrei mai che venisse preso come un prodotto di plastica”.

