Il Paradiso delle Signore, proposta di matrimonio in diretta. È successo tutto ieri, domenica 16 luglio, in modo del tutto inaspettato durante il Festival Cinema e Televisione a Benevento. I protagonisti della serie sono ospiti e rispondono alle domande dei giornalisti. Dopo l’intervento di Alessandro Tersigni, che nella serie è Vittorio Conti, sul palco è salito un uomo. Si tratta di un giornalista, così tutti aspettano che faccia una domanda ad uno dei protagonisti della fiction. Ma lui si scusa: “La domanda non la faccio a voi…”.

Dopodiché il giornalista si inginocchia e fa la proposta di matrimonio alla fidanzata che in quel momento si trova in prima fila tra il pubblico. Ovviamente restano tutti a bocca aperta e Alessandro Tersigni chiede di aspettare per poter immortalare la scena con il suo telefonino: “Ma è bellissimo! Aspetta, aspetta!”. È poi la stessa Giulia Arena presente sul palco a portare il microfono all’uomo che, con l’anello in mano, chiede: “Martina, mi vuoi sposare?”.





Dolce imprevisto durante il Festival Cinema e Televisione

A quel punto Martina, visibilmente sorpresa ed emozionata, viene invitata a salire sul palco. Qui, davanti ad una piazza gremita, la ragazza risponde: “Sì”. E via, cominciano gli applausi e le urla di entusiasmo del pubblico presente. Fernando può gioire, la sua dolce metà gli ha regalato la risposta più dolce. (QUI IL VIDEO DELLA PROPOSTA)

Così la festa è completa. Fernando e Martina si fanno fotografare insieme al cast de “Il Paradiso delle Signore”. Oltre ad Alessandro Tersigni e Giulia Arena ci sono anche Fabio Fulco e Vanessa Gravina. Tutti sorridenti, sorpresi e colpiti dall’inattesa proposta di matrimonio che ha reso unica la giornata trascorsa a parlare di film e recitazione.

Per quanto riguarda poi “Il Paradiso delle Signore” durante la serata sono stati svelati alcuni dettagli sulle nuove puntate della serie trasmessa da Rai 1. Alessandro Tersigni, in particolare, ha fatto sapere che ci saranno delle new entry ma anche dei graditi ritorni: “Tante new entry, due veneri nuove e la nuova partner di Vittorio Conti… Poi ci saranno due maschietti tra cui un nuovo contabile e un magazziniere. Ci sono anche delle uscite che rientreranno”.

