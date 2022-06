“Vado via”. Il paradiso delle signore, l’attore annuncia l’addio ufficiale. Pubblico deluso

Il paradiso delle signore, addio dell’attore alla fiction Rai. La notizia è stata ufficializzata dal diretto interessato, che ha inevitabilmente rattristato tutto il pubblico. Non ci saranno dietrofront, infatti la decisione presa è quella definitiva, visto che lui ne aveva già parlato con gli sceneggiatori prima di dirlo pubblicamente. Un brutto colpo per i telespettatori, che comunque aspettano con trepidazione il ritorno della serie televisiva, prevista dopo l’estate e quindi nel mese di settembre.

Il paradiso delle signore, addio dell’attore ormai certo. Intanto, nelle ore precedenti Luca Bastianello, noto per vestire i panni di Dante Romagnoli ne Il Paradiso delle signore, la fiction di successo in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno, ha pubblicato un lungo sfogo lanciando anche un appello rivolto alle vittime di violenza a non restare in silenzio e a denunciare. Lui è stato aggredito da un uomo sconosciuto mentre si trovava a passare vicino alla stazione Termini di Roma.





Il paradiso delle signore, addio dell’attore Luca Grispini

Il paradiso delle signore, l’addio dell’attore annunciato così dal diretto interessato durante una sua intervista a Granelli-La serie: “Io con Il paradiso delle signore ho chiuso. Per me è stata una bella esperienza. Ma avevamo già stabilito che avremmo fatto fondamentalmente un anno”. Quindi, non è proprio una sorpresa totale, almeno per lui, infatti il suo ruolo era stato studiato proprio per avere questa durata breve. Vedremo se da settembre il pubblico sentirà molto la sua mancanza.

Ad aver salutato per sempre Il paradiso delle signore è l’attore Luca Grispini, che interpretava il personaggio di Nino Zaccheo. Classe 1993, è nato e vive nella capitale Roma e ha una grande passione per il mondo dello sport, infatti ha praticato nuoto, calcio, kung fu e kick boxing. Poi si è formato come attore grazie alla scuola di recitazione YD’Actors. E ha già accumulato diverse esperienze in vari settori: non solo in televisione, ma anche nel mondo del cinema e in quello delle web serie.

Entrando nello specifico, Luca Grispini ha esordito nel grande schermo in Tutta colpa di Freud del regista Paolo Genovese e poi ha lavorato in Immaturi – La serie. Da registrare anche altre sue apparizioni nelle serie Don Matteo 9 e L’Isola di Pietro. Poi si è destreggiato bene anche in Skam Italia, dove ha riscosso un bel successo. Ora, l’addio doloroso a Il paradiso delle signore.

“Sì, mi sposo”. Nozze per l’attrice delle fiction Rai: l’annuncio con le foto dell’addio al nubilato