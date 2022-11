Il gesto di Sonia Bruganelli dopo la puntata del GF Vip 7 non è passato inosservato al pubblico del reality show. L’appuntamento di lunedì 28 novembre è stato molto movimentato, soprattutto durante il blocco dedicato alla storia, ormai giunta al capolinea, tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

Molto criticate le parole che Sonia Bruganelli ha usato contro Oriana e il gesto post puntata di Sonia contro Giulia Salemi. L’opinionista ha criticato pesantemente il comportamento della Marzoli e per questo motivo è stata molto criticata sui social. “Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante”, le parole di Sonia Bruganelli.

Il gesto di Sonia Bruganelli, like a post contro la Salemi

Oriana ascolta e risponde: “Come donna non vali niente, non ti voglio neanche sentire”. E ancora le parole di Sonia: Se solo potessi pensare ti sentiresti male amore”. In soccorso di Oriana è arrivata Giulia Salemi. L’ex vippona è la voce del popolo e leggendo i post ha riportato gli umori dei telespettatori.

“Voglio fare una carezza ad Oriana perché vedere una donna trattata così è incommentabile. Chi sta facendo brutta figura non sei tu. Forza sei una regina da reality”. Dopo l’applauso arriva l’intervento a gamba tesa di Sonia, che già a inizio serata aveva lanciato qualche frecciatina a Giulia Salemi. “No Giulia io non ci sto, tu leggi con l’ipaddino e dici le cose che senti che piacciono”, ha commentato. Dopo la puntata non è passato inosservato il gesto di Sonia contro Giulia Salemi.

A Sonia Bruganelli bisogna spiegarle che punto primo Giulia Salemi rappresenta la voce del web, punto secondo era un suo pensiero, anche lei deve essere libera di dire quello che pensa esattamente come fa lei, anche la Salemi è pagata per il suo ruolo non soltanto lei #GFVIP https://t.co/xNKNHDbv8k — Valentina Gorga (@ValentinaGorga_) November 29, 2022

Sonia Bruganelli avrai pure 20 di esperienza televisiva ma da Giulia Salemi hai umanamente tanto da imparare.#GFvip — Tavoletta (@SonoTavoletta) November 28, 2022

Il gesto di Sonia contro Giulia Salemi. Su Twitter l’influencer ha messo dei like ad alcuni post contro la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. “Sonia che dice a Giulia che con quell’Ipadino in mano vede quello che la gente vuole dire, ha ragione eccome. Giulia è come la volpe che cerca i consensi dei social, a differenza di Sonia che non ne ha bisogno e dice sempre ciò che pensa“. Ma tanti sono i post contro la Bruganelli, accusata di aver esagerato con Oriana e con la stessa Giulia Salemi. “La vecchiaia e l’invidia fa brutti scherzi. sei tutti fuorchè una signora”, si legge. E ancora: “Dimostrazione vivente che i soldi e la popolarità non rendono felici e soddisfatti”, “Sei cattiva e invidiosa” , Sei gelosa marcia di Giulia”.