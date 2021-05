Ignazio Moser è presto emerso nel gruppo, all’Isola dei Famosi 2021. Nonostante sia stato tra gli ultimi naufraghi ad approdare in Honduras, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha subito dimostrato di darsi da fare. Al punto che si è sacrificato per tutti facendosi rasare barba e capelli in diretta per ottenere pasta in settimana. Ignazio Moser è il secondo finalista di questa edizione e leader ma anche lui ha avuto un momento di forte sconforto.

Si è confidato con Andrea Cerioli e Awed e parlato loro dei rapporti complicati con i genitori, in particolare col padre, Francesco Moser. Che, come rivelato dopo in confessionale con lui “è sempre stato molto duro”. Inoltre da quando è all’Isola, non ha ricevuto notizie dai suoi: nessuna lettera, al contrario degli altri compagni di avventura.

Ignazio Moser, la confessione sui suoi genitori all’Isola dei Famosi 2021

“Io penso alla mia famiglia – ha detto commosso Ignazio Moser ad Awed – Quando l’altro giorno ho visto che vi erano arrivate le lettere, ho pensato: ‘A me non arriverà mai la lettera’…”. “È solo una questione di tempo, vedrai che ti arriverà”, lo ha confortato lo youtuber, ma il modello non è convinto: “No, non arriverà, la mia vita l’hanno accettata e mi appoggiano, ma mi hanno chiesto di stare fuori da queste cose”.





“Non penso che tuo padre non sia orgoglioso e soddisfatto di te”, ha continuato Awed nel momento di chiacchiere a due in acqua. E Ignazio Moser si è spiegato meglio: “Ma no, lui, anche con la sua ‘burberaggine’, perché non è uno che viene lì e ti dà un abbraccio, ti bacia e ti dice ‘che bravo figliuolo che sei’, vedo che a modo suo si interessa”.

Poi in confessionale: “È ovvio che quando vedi gli altri che la ricevono dalla propria famiglia, un pochino non ti fa piacere”, le parole di Ignazio Moser rivolete dritte alla telecamera. “Mio padre è un uomo di vecchio stampo. È sempre stato molto severo e molto duro nei miei confronti. Ora, con l’andare del tempo, ho preso anche io coraggio nel rapportarmi con lui, le cose sono migliorate molto”.