“Succederà a breve”. Uomini e Donne, grandi novità per Ida Platano: la voce corre già veloce

Ida Platano e Gemma Galgani, due dame e lo stesso destino. Entrambe sono da anni alla ricerca dell’amore, entrambe faticano a trovarlo. Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri Ida è tornata in studio incassando, però, solo battute d’arresto. L’ultima delusione era arrivata da Diego Tavano con la quale è stata protagonista di qualcosa di mai successo nella storia del programma. Un cavaliere che prima spiega di volere uscire insieme ad una dama per poi tirarsi incredibilmente indietro.



Ida Platano ha detto la sua a Uomini e Donne Magazine. “Non riesco a comprendere Diego e men che mai il momento in cui ha deciso di fare un passo indietro”. “Non ci riesco perché ci sono state delle cose dette da parte sua e dei momenti in cui, quando eravamo soli, mi sembrava fin troppo sicuro di quello che voleva; quindi, arrivati a quel punto, mi è sembrata impossibile e surreale la sua reazione. Ero sbalordita, basita”.



“Diego non sembrava neanche la stessa persona che aveva detto certe cose durante la nostra conoscenza”, racconta Ida Platano. Ida che nei giorni scorsi è tornata a parlare. Di fronte alla decisione di Diego, non ha nascosto la propria delusione. “In un mese non ho ricevuto da parte sua neanche una chiamata, la storia si è finita quando Diego si è fermato”.







“Sei il peggiore di tutti, sei la delusione più grande”, ha detto nelle scorse puntate la dama. Ida Platano però non ha nessuna intenzione di lasciare perdere e abbandonare il treno della felicità. A quanto pare è pronta a rimettersi in gioco. Sembra infatti che nuovi cavalieri siano in arrivo per lei. E Diego? Pare aver già voltato pagina, ma come reagirà qualora dovesse arrivare un corteggiatore per la Platano?



Sempre a proposito di Diego Ida Platano aveva aggiunto. “Questa storia è stata talmente veloce e disastrosa che credo non chiederò mai più a nessuno di uscire dallo studio con me. Da oggi in poi, aspetterò che mi venga chiesto (ride), e anche se dovessi incontrare un giorno qualcuno fuori dovrà essere lui a chiedermi di fidanzarci. Non farò mai più un gesto così”, dice ancora Ida Platano.