Ida Platano continua a essere una delle dame più seguite e amate dal pubblico di UeD. Recentemente ha rilasciato un’intervista al magazine del programma e raccontato più di sé, non solo dell’amore che sta ancora cercando dopo tante delusioni. Sulle pagine dei UeD Magazine, i ricordi della sua infanzia in Sicilia. I più belli, dice Ida Platano, sono legati ai fratelli, che lei stessa ha accudito quando erano ancora piccoli.

Ma è diventata “presto adulta” da dama di Brescia, che infatti ha lasciato la sua terra insieme al fidanzato all’età di 17 anni. Con lui si è sposata e ha avuto un figlio, Samuele, che è indubbiamente il suo amore più grande. Ma a proposito di amori non può di certo dimenticare Riccardo Guarnieri, nominato da Tina Cipollari anche nell’ultima puntata, quella in cui lei ha lasciato lo studio.

Ida Platano, la confessione su Marcello Messina

E Armando Incarnato? Tanti telespettatori di UeD immaginano un lieto fine per Ida Platano e lo storico cavaliere, ma da parte della dama c’è solo affetto: “Siamo amici, lo vedo come un fratello”, dice ancora a UeD Magazine, a cui conferma che “al momento più che di sposarmi sogno di avere un altro figlio”. Ma a proposito di amore, l’ultima delusione è arrivata con Diego Tavani.





La loro conoscenza è giunta al capolinea in modo abbastanza burrascoso e ora, continua Ida Platano, ormai “è troppo tardi”. Prima di lui nella sua vita è entrato Marcello Messina, con cui gli scontri in studio non sono mancati. A un certo punto lei si è detta convinta del fatto che avesse qualcun altro fuori. Poi il cavaliere ha confessato di aver trovato una donna lontano dalle telecamere e così ha lasciato il programma per Viviana.

Ma ha risentito Ida Platano. Ora non sono in contatto, chiarisce la dama, ma confessa che tra loro c’è stata una telefonata perché vevano ancora “una cosa in sospeso”: “Lui mi ha proposto di vederci, quando passerò da Torino, per bere qualcosa e farci un saluto. Mi aveva proposto anche di sentirci ancora da amici, ma poi non è successo”.