Ida Platano, seno rifatto? Se lo stanno chiedendo in molti dopo che una foto della protagonista di Uomini e Donne ha fatto il giro del web e dei social. La dama del Trono Over è tornata a far parlare di sé dopo il suo ritorno nel dating show di Maria De Filippi. La sua storia con Riccardo Guarnieri non sembra ancora essere arrivata alla parola fine. Pochi giorni fa le polemiche per le dichiarazioni d’amore della dama a Verissimo, mentre a UeD era arrivata una clamorosa lite tra i due.

Addirittura tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano si vocifera che sia finita. Di periodi difficili i due ne hanno attraversati davvero tanti. Recentemente il cavaliere del Trono Over è stato paparazzato in compagnia di una ragazza mora che dovrebbe chiamarsi Serena. Intanto Ida Platano è tornata a parlare di Riccardo sul magazine di UeD. C’è qualcosa di irrisolto tra i due e Maria De Filippi vorrebbe puntare ancora sulla loro storia. Ma intanto c’è chi parla di Ida anche per un’altra questione.





Ida Platano, i fan notano la ‘differenza’

Alcuni telespettatori hanno notato che Ida Platano sembra molto diversa, fisicamente, rispetto a qualche anno fa. In particolare i fan si sono concentrati sulla zona petto e c’è chi si chiede se la dama non si sia rifatta il seno. Scatta il confronto con alcune vecchie foto sul profilo Instagram. Ed effettivamente qualche differenza si nota.

Nell’ultimo post Ida Platano, bellissima, scrive: “Sii ciò che sei e dì ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli che contano non importa. 💪🏻😎❤️”. Non sappiamo se ci sia un riferimento a Riccardo Guarnieri, con cui la storia sembra di nuovo in crisi. In ogni caso i fan si chiedono se Ida si sia rifatta il seno. La dama non ha mai negato di aver stretto un legame con il chirurgo estetico Giacomo Urtis.

Ida Platano ha ammesso in passato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, ma non per il seno: “Hanno effettuato sul mio viso un trattamento multivitaminico contenente anche collagene che agisce sui segni dell’età ed elasticizza la pelle“. Sappiamo, invece, che a rifarsi il seno è stata Gemma Galgani, motivo per cui la dama è stata anche presa in giro da Tina Cipollari. Su Ida Platano, tuttavia, non si hanno conferme. E intanto i follower commentano: “Le protesi sono inadeguate. Intervento fatto malissimo” e “Troppo magra per un seno di queste dimensioni…chi ti ha fatto la foto non ha fatto un bel lavoro”.

