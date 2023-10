Ida Platano, gira una nuova voce. O meglio, ora gira con molta insistenza. La ex dama di Uomini e Donne non l’ha ancora confermata o smentita e questo non fa che alimentare i gossip sul suo conto e quello del suo fidanzato, Alessandro Vicinanza. Anche lui resta in religioso silenzio sull’argomento e come Ida continua a essere attivo sui social ma senza proferire parola su quanto si sta mormorando. Circa un anno fa la coppia aveva deciso di lasciare insieme lo studio di Maria De Filippi per vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori.

E tutto sembrava andare a gonfie vele, con tanto di grandi progetti in cantiere come confermato da entrambi a settembre, quando sono tornati a Uomini e Donne come ospiti per parlare della loro relazione. Nel dettaglio, ex dama ed ex cavaliere avevano anticipato di pensare seriamente alla convivenza: finita la scuola del figlio Samuele, Ida si sarebbe potuta trasferire da Brescia a Salerno.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: “In paese tutti sanno”

Da più di un mese, però, su di loro è calato il silenzio. Ida Platano e Alessandro Vicinanza non si sono più immortalati insieme sui social e come detto le voci di una presunta rottura si fanno sempre più insistenti. È davvero arrivata ai titoli di coda quella che sembrava una vera storia d’amore da film?

Stando a una segnalazione arrivata all’esperta di gossip social Deianira Marzano sì. L’utente in questione, che è voluto restare anonimo, ha scritto questo messaggio privato a Deianira: “Maretta tra Ida e Alessandro ma non lo dicono. In paese tutti sanno, anonima grazie”, si legge nel testo.

Insomma, ora il mistero si infittisce ancora di più perché, come detto, da settimane i fan avevano notato che almeno da Instagram sembravano non vedersi più. Vero è che non è la prima volta che su Ida Platano e Alessandro Vicinanza circolano rumor di crisi. Questa volta è finita davvero tra loro o si tratta dell’ennesima voce infondata?