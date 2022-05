Continua a far parlare il ritorno di Riccardo Guarnieri a UeD. Ovviamente per Ida Platano, attaccata pesantemente nelle ultime ore. Tutto è nato dai complimenti che il cavaliere tarantino ha ricevuto da un ex volto del programma.

Lei, Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, non è rimasta indifferente alle lusinghe arrivate sulle pagine di UeD Magazine da parte di Riccardo Guarnieri. E ha deciso di replicare alle dichiarazioni dei cavaliere ma è finita con Ida Platano attaccata.





Ida Platano attaccata, ma i fan di UeD sono con lei

L’ex corteggiatrice di UeD non ha nascosto di aver apprezzato quei complimenti e anche lei non è stata da meno: tanti commenti positivi a favore del cavaliere ed ex di Ida Platano. “È un bell’uomo, l’ho seguito. Mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”, ha ammesso Federica Aversano al magazine della trasmissione.

Ma poi “lo scivolone” per molti fan di UeD: Federica Aversano ha aggiunto che darebbe una possibilità a Riccardo Guarnieri solo per “ripicca” a Ida Platano.Tra le due in effetti non corre buon sangue e durante il periodo in cui si sono ritrovate a condividere lo studio non sono mancate frecciatine.

“Lo farei per smacco, Ida mi sta antipatica”, ha detto Federica Aversano aggiungendo di non aver ancora dimenticato e digerito le frasi della dama. Ma questo atteggiamento ha fatto infuriare il pubblico: “Per smacco vuole usare una persona per farne soffrire un’altra. Non la vorrei mai in trasmissione questa ragazza”. E ancora: “Si è mostrata per quello che è: una vipera col dente avvelenato” e “Poi lei dice di essere una donna e si permette di definire gli altri immaturi. Mi sa che deve crescere ancora un altro po’”.

