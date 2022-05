A Uomini e Donne i colpi di scena sono all’ordine del giorno sia all’interno che all’esterno dello studio. Questa volta i protagonisti della discussione sono Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, due cavalieri che in queste settimane stanno monopolizzando l’attenzione del pubblico. Solitamente i confronti accesi avvengono all’interno dello studio di Maria De Filippi, ma può capitare che il confronto si sposti anche al di fuori.

Il Magazine di Uomini e Donne dedicato al programma ha così deciso di dedicare a loro un’intervista doppia, in cui si confrontano Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza non se le sono mandate a dire “dando vita a un vero e proprio scontro tra duri”. Si inizia da Armando Incarnato che dice di non amare “le persone che pur di raggiungere un obiettivo” non tengono conto di ciò che ha davvero valore, “ovvero la sensibilità altrui e la buona fede di chi si ha di fronte”. In sostanza Alessandro Vicinanza non gli è mai piaciuto. Non solo, crede che il giovane cavaliere abbia studiato “nei minimi particolari” il suo percorso nello show di Maria De Filippi “per poi proporsi come clone, tra l’altro sbagliato”, di ciò che è lui.





“Ultimamente ha anche giustificato le sue azioni paragonandole alle mie” e gli è sembrato che fosse ben informato su tutto ciò che aveva fatto finora nel programma. Secondo Armando Incarnato l’errore di Alessandro Vicinanza è stato quello di non aver fatto caso a “un piccolo particolare” e lui stesso spiega nel dettaglio cosa vuole dire: “In tutto ciò che ho fatto, a volte anche sbagliando, nelle mie storie e nelle mie frequentazioni ci sono sempre stati passione, cuore e anima e non credo che per lui sia stato lo stesso”.

Anche Alessandro non risparmia nulla al cavaliere napoletano nell’intervista su UeD Magazine (“Ho visto cosa hai fatto…”. Armando Incarnato accusa e il cavaliere perde le staffe: UeD nel caos): “Forse, in qualche modo, subisce la mia presenza perché può temere che io gli ‘sottragga’ qualche donna interessata a lui. Però non mi sono mai avvicinato a una donna screditando qualcun altro, cosa che a mio parere Armando fa di tanto in tanto e che mi dà fastidio”. Quindi crede che Armando Incarnato con i suoi giudizi potrebbe anche influenzare le persone con cui entra in contatto nel programma.

Pertanto, gli chiede apertamente di farsi un po’ i fatti suoi. Poi gli viene chiesto se fuori dalla trasmissione i due avrebbero potuto instaurare un’amicizia. Il cavaliere precisa che con il suo migliore amico, inizialmente il rapporto è iniziato proprio litigando per una ragazza. Ma crede che con Armando siano “incompatibili da tutti i punti di vita”. Invece che una cena, Alessandro Vicinanza preferirebbe avere con lui “un incontro di boxe amichevole”: non direbbe no a un’uscita con Armando Incarnato. I due cavalieri si esprimono su Ida e Riccardo. In particolare, Alessandro crede di non poter avere un’amicizia con la Platano. Nonostante ciò, ammette che quando la vede ridere il suo cuore si riempie di gioia.

