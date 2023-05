Ida Platano e Alessandro Vicinanza, qualcosa non torna: al di là degli annunci tra la coppia sembra esserci crisi; non si sa fino a che punto siano ai ferri corti ma le parole di Ida sembrano trasparire un certo disagio. Una voce che, se confermata, ribalterebbe totalmente la notizia uscita nei giorni scorsi: quella di una convivenza dietro l’angolo. Una voglia che proprio Ida aveva palesato a Uomini e Donne Magazine dalla necessità di trovare un equilibro maggiore dopo lunghi mesi a fare da pendolari.



Spiegava Ida: “Il nostro rapporto matura e cresce sempre di più, è un amore forte, diverso dalle altre storie che ho avuto anche per la distanza che ci divide. Ci vediamo ogni fine settimana ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrarmi pochi. Le intenzioni sono quelle di annullare la distanza. Più il rapporto va avanti, più inizi a sentire la necessità di avere la persona che ami accanto. Stiamo pensando a Roma o a Firenze, l’importante è che sia una città nuova per entrambi dove iniziare la nostra vita insieme”.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, tornano le voci di crisi



Ora però qualcosa potrebbe cambiare. A lanciare un sospetto è un post di Ida Platano che scrive: “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio“. Frase che potrebbe essere riferita al furto della borsa subito a Roma, ma che in molti invece sostengono essere un messaggio ad Alessandro Vicinanza. Il motivo di questo dubbio? Lui non ha commentato la frase lasciando aperta la possibilità di una crisi.



Crisi che già nei giorni scorsi era circolata con la voce di un tradimento di lui. A lanciare l’indiscrezione, ancora una volta, Deianira Marzano che aveva reso pubblica una segnalazione ricevuta da una sua follower in cui si sosteneva che Vicinanza non sarebbe stato fedele con la fidanzata. “Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro, nuovo amore della sua ex. Si volaaa”, il testo del messaggio.



Voce smentita da Lorenzo Pugnaloni: “Detto questo non c’è stato nessun tradimento, Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno insieme felicemente. Non so se quello che ha scritto Riccardo era indirizzato a Ida e Alessandro ma, se così fosse, gli consiglierei di andare avanti e di non pensare più a persone che non pensano a lui. Pensasse a fare qualcosa all’interno del programma, come trovarsi una ragazza da conoscere e frequentare. Meglio no?”. Dove sarà la verità?