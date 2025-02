Caos al Grande Fratello nella serata del 17 febbraio. Durante uno stacco pubblicitario mandato in onda da Signorini, Lorenzo e Iago si sono affrontati ed è nata una discussione parecchio accesa. Tra i due concorrenti c’era tensione da giorni, sfociata in peggio proprio nelle ultime ore. E grazie ad un filmato postato sul web si è potuto capire cosa è successo tra i concorrenti.

Il pubblico del Grande Fratello è riuscito a capire cosa stesse accadendo tra Lorenzo e Iago in virtù della diretta su Mediaset Extra. Su Canale 5 queste immagini non sono state trasmesse per via della pubblicità, ma i telespettatori hanno ugualmente scoperto tutto. Vediamo per quale motivo c’è stato un nuovo scontro.

Grande Fratello, lite tra Lorenzo e Iago durante la pubblicità

Qualche giorno fa Lorenzo avrebbe detto a Giglio, durante un dialogo privato al Grande Fratello: “Esce Iago, sto solo aspettando il bigliettino”, facendo intuire che sapesse tutto. Proprio il modello, in un confronto in diretta, ha ribadito questa sua volontà nei confronti di Iago: “Spero che tu esca stasera, ricordati le due settimane che ti ho dato”.

Se Lorenzo è stato abbastanza duro con Iago, anche l’attore spagnolo non è stato da meno e senza esitazione ha attaccato così Spolverato: “Non mi interessa parlare di te, sei la colonna sonora del programma. Lorenzo Spolverato, sei stonato, migliora il tuo canto“. E chi ha pubblicato il video è andato dalla parte di Garcia: “Iago non lo asfalta, lo disintegra”.

A quanto sembra parlare anche di una tregua tra Iago e Lorenzo è pura utopia per ora. Non sono da escludere nuove liti nei prossimi giorni, anche perché le previsioni del modello non sono state corrette essendo stato eliminato Alfonso.