Brutta notizia per il pubblico della Rai. Il programma I Fatti Vostri non è stato trasmesso nella giornata del 26 settembre, come confermato sui social network dal conduttore Salvo Sottile. La diretta è stata cancellata dal palinsesto della tv pubblica italiana per una ragione ben precisa. Quando i telespettatori si sono collegati all’orario prefissato per l’inizio della trasmissione, hanno trovato altro in onda e non lui insieme ad Anna Falchi. E poi si è scoperto il motivo ufficiale di questo cambiamento improvviso e sicuramente inatteso da molti.

I Fatti Vostri hanno subito uno stop inaspettato e Salvo Sottile ha dovuto accettare tutto questo, visto che non dipendeva assolutamente dalla sua volontà. Attraverso dei post pubblicati sia su Twitter che su Instagram, ha anticipato che la diretta del 26 settembre sarebbe stata cancellata. E senza fare troppi giri di parole, ha spiegato nei minimi dettagli la motivazione ufficiale per questo cambio di programma. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e soprattutto quando la trasmissione potrà essere ripresa dall’uomo.

I Fatti Vostri, Salvo Sottile annuncia che la diretta del 26 settembre è cancellata

Il pubblico non aspettava altro che vedere I Fatti Vostri e la conduzione di Salvo Sottile e Anna Falchi, invece dalle ore 11.15 alle 12.55 è stato mandato in onda il telefilm Un ciclone in convento e la diretta del programma è stata cancellata. Un 26 settembre insolito per il presentatore, che per evitare che i telespettatori si riversassero sui social per saperne di più, ha preferito lui stesso svelare le ragioni di quella variazione inaspettata fino a poche ore prima. Una decisione che la Rai ha dovuto assumere per cause di forza maggiore.

Questo l’annuncio di Salvo Sottile su Twitter: “Oggi (26 settembre n.d.r.) I Fatti Vostri non andrà in onda per uno sciopero dei tecnici Rai. Ci vediamo domani (27 settembre n.d.r.) su Rai 2”. Quindi, questa astensione lavorativa dei tecnici della televisione pubblica italiana non ha permesso la diretta del programma. A farne le spese anche altre trasmissioni come Agorà, Elisir e BellaMà. Oggi è un altro giorno di Serena Bortone invece ha dovuto lasciare spazio allo speciale Tg1 per le elezioni politiche, che hanno visto il dominio di Giorgia Meloni.

Salvo Sottile ed Anna Falchi hanno iniziato a condurre I Fatti Vostri dal 14 settembre del 2021 per poi concludere la stagione il 3 giugno scorso. Hanno ripreso a lavorare il 12 settembre e insieme a loro c’è anche l’imitatrice e attrice Emanuela Aureli. Ora, questo stop improvviso ma temporaneo per lo sciopero dei tecnici Rai.