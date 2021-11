“Una cosa squallida”. Salvo Sottile, frecciatina-bomba alla concorrenza. Gelo ai Fatti Vostri

Televisione, giornali, politici, sportivi e chi più ne ha più ne metta. Ognuno ha il proprio irrinunciabile punto di vista. A volte è difficile persino essere d’accordo con sé stessi. Quante volte siamo costretti a prendere decisioni drastiche, ma allo stesso sappiamo che qualcosa di noi andrà perduto per sempre? Ebbene, avete capito di cosa stiamo parlando.

Sono tempi difficili per tutti e il nostro io interiore sembra andare in mille pezzi di fronte a tante divisioni. Figurarsi quando ci ritroviamo contrapposti in schieramenti. È una vera e propria guerra. Da un lato ‘noi’, dall’altro ‘loro’. O ‘voi’, non fa differenza. La competizione sa essere spietata. Su ogni campo e ad ogni livello.

La tv, come dicevamo, non fa eccezioni. Basti guardare quello che è accaduto ieri, lunedì 15 novembre, a “I fatti vostri”, storico programma Rai condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Il giornalista si è rivolto così al pubblico, come sempre molto numeroso: “Paolo Fox, lo voglio dire, vanta innumerevoli tentativi di imitazione”.





Quello che è successo dopo, durante la puntata de “I Fatti Vostri”, è un qualcosa che non si vede davvero poi così spesso. “Noi abbiamo l’oroscopo originale… Poi in giro copiano e lo fanno anche male. È un’imitazione squallida del nostro oroscopo”. E Paolo Fox ha aggiunto orgogliosamente: “La classifica originale dell’oroscopo ce l’abbiamo solo noi!”.

Insomma, Salvo Sottile e Paolo Fox si sono fatti sentire. A questo punto anche Anna Falchi ha confermato: “L’originale è nostro e questa è la cosa importante”. D’altra parte se qualcuno ti copia significa che il tuo lavoro lo sai fare bene. È lapalissiano. I Fatti Vostri continua ad essere un programma seguitissimo. Pure dai figli di Salvo Sottile. I quali, però, durante la mattina, cioè nell’orario in cui la trasmissione va in onda, sono a scuola: “Ho due figli di 14 e 13 anni – ha rivelato Sottile a Maurizio Costanzo durante una puntata di ‘Si è fatta notte’ – sono un po’ disturbati dal fatto che io faccia la televisione, perché quando usciamo insieme magari loro vorrebbe che ci fosse un ombrello: sono gelosi del loro papà. Ovviamente non possono vedere I Fatti vostri perché sono a scuola, però lo registrano e poi mi fanno tutti gli appunti “.