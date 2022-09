I concorrenti del GF Vip 7 sono stati svelati. O meglio, Davide Maggio ha pubblica la lista dei vipponi che dovrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. Quelli ufficiali sono solo tre e si tratta della cantante Wilma Goich, della showgirl Pamela Prati e dell’esperto di moda e opinionista televisivo Giovanni Ciacci.

Il blog di Davide Maggio ha svelato i concorrenti del GF Vip 7. I vipponi entreranno nella casa il 19 settembre e, come spiegato da Alfonso Signorini, fino a quel giorno sarà mistero sulle loro identità : “Questa è la grande novità di quest’anno. – si legge su Tv Sorrisi e Canzoni – Sì dovremo aspettare la sera del 19 settembre, quando partirà il programma. In pratica è cambiata la liturgia del GF. Quindi i concorrenti verranno svelati volta per volta. Comunque troverete in queste tre interviste molte cose inaspettate”.





I concorrenti del GF Vip 7, svelati i nomi ma sono sconosciuti

Ma Davide Maggio è certo e sul suo blog pubblica i nomi dei concorrenti del GF Vip 7. Dovrebbero entrare nella casa Marco Bellavia, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Gegia, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Sara Manfuso, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez, Cristina Quaranta.

Tra i concorrenti del GF Vip 7 anche Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Salatino e Antonino Spinalbese. Dopo la pubblicazione dei nome molti telespettatori si sono riversati sui social per criticare la scelta dei nuovi vipponi. Leggendo i nomi, i vip, se così vogliamo dire, sono veramente pochi (Gegia, Patrizia Rossetti, Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich) mentre gli altri sono totalmente sconosciuti.

Ma chi sono i concorrenti del GF Vip 7? Sempre dal blog di Davide Maggio si legge che i personaggi scelti fanno parte del mondo di internet, quindi tiktoker, blogger o influencer, ex concorrenti di Uomini e Donne (Luca Salatino) o protagonisti del gossip come Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì o Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Una scelta molto criticata dal pubblico del reality show di Canale 5.

“Il più bello delle fiction al GF Vip 7”. Entra anche l’attore, sorpresa da Alfonso Signorini