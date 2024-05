Sono giorni intensi e carichi di emozioni per Sarah Toscano, la cantante di Vigevano che ha trionfato ad ‘Amici di Maria De Filippi’. Entrata decisamente in sordina all’interno del programma, Sarah è cresciuta notevolmente nel corso delle puntate, superando ogni aspettativa e vincendo il talent show in onda su Canale 5. Non mi aspettavo di arrivare così lontano. Sono molto fiera di me e del percorso che ho fatto”, ha detto fresca di vittoria all’agenzia Adnkronos.

Il punto della svolta per Sarah è arrivato grazie ad un confronto decisivo con la sua coach, Lorella Cuccarini che l’ha messa alle strette dopo una performance poco convincente. “Dopo una gara cover Lorella mi ha convocata e mi ha detto: ‘se tu continui così, io al serale non ti ci porto’. Non era una cosa bella ma ho capito che voleva spronarmi e farmi credere nelle mie capacità”, ha spiegato Sarah in una intervista rilasciata dopo la vittoria.

“Maria e Lorella? Devo dirlo”. Sarah Toscano rompe il silenzio dopo il trionfo ad Amici 23





Amici 23, Sarah trova la dedica di Holden

Una vittoria arrivata a sorpresa, perché il favorito era Petit, cantante e nipote dell’attrice Nadia Rinalsi. Negli ultimi giorni i bookmakers avevano fatto salire le quotazioni di Sarah, che proprio dopo il confronto con la coach Lorella Cuccarini aveva iniziato ad appassionare il pubblico e a convincere anche i giudici del talent show. Dopo la vittoria ad Amici, Sarah ha risposto ad alcune domande su Holden.

Secondo molti fan del talent, tra i due ci sarebbe più di un’amicizia, una certa attrazione. Durante un’intervista rilasciata a TVBlog, l’intervistatore le ha domandato che cosa pensa della dedica fattale dal collega dentro il suo EP. “Ha scritto che le è stato di supporto e di ispirazione“, ha rivelato il giornalista alla fresca vincitrice di Amici di Maria De Filippi, la quale ha svelato di non avere idea della dedica.

“Lo scopro ora, mi fa molto piacere, è una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia”, ha detto Sarah commentando la dedica fatta da Holden, anche lui arrivato in finale di Amici, al giornalista di TvBlog.