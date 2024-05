Amici 23, è finita malissimo per Holden. E i suoi fan non ci stanno. Sul web infatti è già scoppiata polemica. Joseph Carta, in arte Holden, era dato alla vigilia della finale come uno dei possibili vincitori del talent show condotto da Maria De Filippi, invece è stato il secondo eliminato della serata. Il risultato del televoto ha lasciato ammutolito lo studio, quasi nessuno riusciva a crederci. Dei tre cantanti che erano rimasti in gara infatti il pubblico da casa ha salvato prima Sarah Toscano e poi Petit.

Dopo il verdetto Holden è rimasto in silenzio ed ha abbandonato lo studio per lasciare spazio ai suoi compagni. Per lui una grossa delusione, ma nel corso della serata ha potuto comunque consolarsi: ad Holden è stato assegnato il premio delle radio. E per poco non si è aggiudicato anche il premio della critica, che per un solo voto di differenza è andato invece a Marisol. Ma neanche questi attestati pubblici hanno placato l’ira dei suoi fan.

Amici 23, bufera per l’eliminazione di Holden. Maria De Filippi costretta a intervenire

Subito dopo l’eliminazione del cantante di “Randagi” infatti si è sollevata una vera e propria ondata di dissenso sul web. Riportiamo solo uno dei tanti messaggi critici contro il verdetto del televoto e la trasmissione, tutti più o meno con toni simili: “Chissà se adesso gli haters avranno capito che la persona che hanno insultato per 8 mesi non era raccomandata. Hai vito tu Joseph! Questa scuola non ha mai meritato un artista a 360° come te, il futuro della musica è tuo!“.

Holden è stato uno dei concorrenti più importanti e controversi di di Amici 23. Durante l’anno si è scontrato più volte con i prof e con la produzione, memorabile la lite con Rudy Zerbi, anche se poi lui ha detto di essersi pentito per i toni usati in quella circostanza un po’ troppo sopra le righe. Ieri sera tra la giuria composta dai giornalisti c’era anche Davide Maggio, che gli ha dato un consiglio inaspettato: “Non cambiare”, perché proprio quel suo carattere diverso da tutti gli altri lo rende unico.

Holden ha ammesso che per lui non è stato un percorso facile all’interno della scuola di Amici 23. Maria de Filippi nel salutarlo ha avuto per lui dolce parole: “Mi mancherai – ha detto Maria De Filippi – mi mancherà chiacchierare con te, sei molto bravo, davvero”. Queste invece le parole a caldo di Holden: “Vorrei usare questo momento per ringraziare tutti, sono cresciuto umanamente e professionalmente, è stato un percorso difficile, un viaggio incredibile, ma ho imparato tantissimo”.