Al Grande Fratello Lorenzo nelle scorse ore ha deciso di riunire tutti gli altri concorrenti. Erano seduti tutti intorno al tavolo, quando il gieffino ha letto qualcosa di importante. Una comunicazione che ha sorpreso tutti gli inquilini, rimasti sorpresi e allo stesso tempo felici di una novità inaspettata.

Sul sito ufficiale del Grande Fratello sono stati forniti tutti i particolari relativi a Lorenzo e alla comunicazione agli altri concorrenti. Il pubblico ha apprezzato moltissimo e adesso non vede l’ora di assistere alla realizzazione di qualcosa che accadrà prima della finale del reality show.

Grande Fratello, comunicazione importante di Lorenzo ai concorrenti

Nella giornata del 20 marzo non c’è stata la puntata in diretta, ma i concorrenti hanno avuto una comunicazione da Lorenzo. Il modello ha sorriso e poi ha letto qualcosa di rilevante. Nei prossimi giorni dovranno mettere in pratica un lavoro interessante, dunque ha invitato i compagni di avventura a prendere tutti gli appunti necessari.

Nei prossimi giorni concretizzeranno un’attività particolare, ovvero un cortometraggio. Grande entusiasmo da parte dei concorrenti, che potranno mettersi insieme e unirsi il più possibile per provare anche a rasserenare maggiormente gli animi in vista del rush finale della trasmissione.

Vedremo se durante la semifinale del 24 marzo sapremo già tutto sul cortometraggio oppure se sarà pronto successivamente.