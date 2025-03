Grande Fratello, nottata turbolente nella Casa: durante la cena Zeudi e Javier di nuovo vicini, Helena li ha fulminati con lo sguardo. Tra il pallavolista e la modella le cose si stanno lentamente ricomponendo, sebbene per lunedì è in programma un confronto (pare voluto da Signorini per chiarire ogni cosa) e le parole di Javier ancora riecheggiano e sembrano destinata ad avere un peso ancora molto molto pesante.

Per chi non lo avesse seguito, Javier si era detto poco sicuro della relazione. Il motivo? Ha una profonda convinzione che ad Helena piaccia Lorenzo. Così aveva parlato: “Quando tu e Lorenzo avete fatto il gioco della recitazione, anche io ho notato uno sguardo diverso da parte tua”.





Grande Fratello, Zeudi di nuovo vicina a Javier

E ancora: “Io sento il bisogno di prendere le distanze, lo sai. Fai scherzi con lui e poi non me lo dici perché temi che io possa reagire male. Critichi tanto gli altri, ma forse sei anche tu un po’ confusa. Forse dovresti stare sola per capire meglio cosa vuoi davvero. Mi aspettavo da te atteggiamenti diversi. Perché, prima di entrare qui, hai scritto a lui e non a me? I tuoi occhi non mentono e questo mi fa venire dei dubbi”.

“Rispetta i miei dubbi, perché è quello che sento: voglio prendere le distanze. Se vuoi parlare con lui o stare con lui, non sentirti limitata dalla mia presenza. Io sono umile e buono, ma non sono stupido. Se i tuoi occhi mi trasmettono certe cose… Dormi dove vuoi, fammi sapere e io mi sposto. Non hai capito qual è il vero problema”.

La situazione si era poi parzialmente risolta. E sembra che Helena ci tenga ancora molto ad Javier. Durante la cena di ieri Zeudi si è seduta vicino e lui e lei li ha letteralmente fulminati con lo sguardo, lasciando capire di essere molto ma molto gelosa. Tantissimi i commenti: “Javier, ma a che gioco stai giocando? Fai tira e molla con tutti. Piantala, per favore”.