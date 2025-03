Zeudi Di Palma sta vivendo uno dei momenti più difficili del suo percorso al Grande Fratello. Negli ultimi giorni, la finalista ha subito un vero e proprio crollo emotivo a causa delle critiche di alcuni suoi compagni di avventura. Se il giudizio di Helena, Javier e della loro cerchia era già chiaro, a sorprendere sono state le parole e le posizioni dei suoi amici più stretti, come Lorenzo, Giglio, Shaila e, soprattutto, Chiara. Con quest’ultima, Zeudi ha avuto due scontri molto pesanti, che hanno scosso la loro relazione, mettendo in discussione l’affetto che sembrava legarle.

Il comportamento di Zeudi ha finito per minare anche quei rapporti che in un primo momento sembravano più solidi. L’ex Miss Italia si è sfogata in confessionale dopo aver avuto una serie di accesi scontri con alcuni dei suoi compagni di gioco. La ragazza ha litigato con Giglio, Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato, accusandoli di averla presa di mira da quando è stata scelta dal pubblico come terza finalista.





Grande Fratello, Zeudi in lacrime in confessionale

La situazione è degenerata quando Zeudi si è allontanata dal biliardino quando ha visto arrivare Lorenzo, scatenando la reazione di Giglio e di Chiara, ma anche la reazione di Shaila, che si è chiesta quale sia la vera Zeudi. Chiara ha cercato di farla ragionare, ma senza successo, mentre Shaila ha cominciato a dubitare della sincerità di Zeudi, mettendo in discussione la sua posizione. Con Chiara che c’è stata la lite più accesa, soprattutto quando Zeudi ha accusato l’amica di aver detto cose che in realtà non aveva mai pronunciato.

Chiara ha perso completamente la pazienza rispondendo alle accuse dell’amica: “Che cavolo stai dicendo? Non mettere in bocca cose che non ho mai detto, te lo giuro su mia madre, tirami fuori il video in cui dico queste cose. Non dire bugie”, ha urlato Chiara. E ancora, con evidente rabbia: “Non dire stronzate che mi fanno girare i c****”. Il giorno prima, inoltre, Zeudi aveva litigato di nuovo con Chiara ma non aveva voluto sentire le ragioni dell’amica per non essere intervenuta in diretta contro Lorenzo.

Chiara non era riuscita a dire la sua perché Zeudi continuava a dirle di non voler parlare e a quel punto la Cainelli si è sfogata con Shaila dando all’amica della maleducata: “Non mi fa parlare. Io non ho un brutto modo di dire le cose, anzi sono molto carina e gentile. Però non mi lasci parlare e te ne vai, allora anche tu sei maleducata”. Dopo le liti, Zeudi si è sfogata in confessionale ed è scoppiata in lacrime: “Pensano sempre al gioco tutti quanti, io non ce la faccio più. Ma perché non pensano che esistono anche le emozioni? Era meglio se non arrivavo in finale. Mi stanno rompendo da quando sono in finale“, ha detto. Ma sui social c’è più di un utente che l’ha criticata.

“Pensano sempre al gioco, tutti quanti. Io non ce la faccio più! Ma perché non pensano che esistono le emozioni? Era meglio se non arrivavo in finale. Da quando sono arrivata in finale, mi stanno rompendo.” 💔 pic.twitter.com/FYygBeczZe — ALY🍒 (HHC) (@sonoinfastidita) March 20, 2025

“Ahahahah. La vittima. No cara da sempre hai rotto i maroni con le tue menzogne. Ringrazia il gf che non ha mostrato nulla per tutelarti”, “Lei a cosa pensa invece????? Ormai anche lei sta nelle dinamiche del gf ed in puntata la vedo bella incattivita”, “Loro pensano al gioco?! Ti hanno sgamato tesò,la prossima volta pensaci bene prima di fare insinuazioni, mettere zizzania,ma soprattutto l’arroganza dopo essere stata finalista e vedere che tu godi nel vedere gli altri che stanno male per le tue stronz***”, si legge.