Novità improvvisa per Sonia Bruganelli, pronta per il grande ritorno in televisione. Dopo aver lasciato il ruolo di opinionista del Grande Fratello, non è stata più vista nel piccolo schermo ma ora è stata lei stessa a fare l’annuncio davvero interessante. C’è una notizia che voleva dare al pubblico e ora in tanti stanno esultando. Quindi, ben presto lei tornerà ad essere protagonista e potremo quindi vederla in un ruolo diverso dal solito.

Gioia immensa per Sonia Bruganelli, che voleva a tutti i costi questo ritorno in televisione. Tra l’altro, farà qualcosa che all’ex moglie di Paolo Bonolis piace particolarmente, quindi sta per succedere qualcosa di molto bello. Lei ha subito annunciato di aver iniziato questo suo lavoro: “Sì. Il mix sarà sempre lo stesso. Avremo scrittori impegnati, che hanno raggiunto grandi traguardi e vinto premi importanti, ma anche libri pop, più leggeri. E strizzeremo l’occhio ai racconti della GenZ”.

Sonia Bruganelli, imminente il suo ritorno in televisione: cosa farà

La rivelazione più importante di Sonia Bruganelli sul suo ritorno in televisione è arrivata tramite il settimanale Chi: “E non è tutto. Insieme con i miei autori stiamo elaborando un format per ampliare ancora di più il programma e coinvolgere tutte le case editrici amiche, che ringrazio, strutturando la trasmissione con nuovi innesti: ci saranno un podcast e i racconti delle mamme in difficoltà che mi cercano privatamente sui social; ogni loro vicenda umana merita di essere una storia valorizzata e letta”.

L’ex opinionista del GF Vip è pronta a condurre la sua trasmissione I Libri di Sonia non solo su Youtube e SDL Tv, ma anche su Mediaset o comunque su un’altra emittente: “Mi creda, davvero ogni storia, perché le lacrime che scorrono dai loro occhi sono tante. E poi tante, tante altre interviste. Insomma il progetto prenderà una forma ancora più ampia e io vorrei far da ponte tra il pubblico e le case editrici, non solo per raccontare i libri, ma anche per far nascere nuove pagine, nuovi racconti, nuovi libri, appunto. Se il programma sarà trasmesso anche oltre i canali Sdl.tv e Mediaset Infinity? Sì, l’idea è quella e ne stiamo parlando con le aziende… Quindi non solo con Mediaset. Vi faremo sapere”.

Infine. Bruganelli ha concluso: “Questo è un programma che tocca il mio cuore; qualcosa che ho sempre sognato, voluto, in cui ho creduto fin da subito”. Quindi, ci tiene davvero tanto e ora è pronta per questo ulteriore passo in avanti per irrompere nuovamente in tv.