Tornare alla vita reale dopo aver vissuto per mesi nella casa del Grande Fratello è stato pesante per tutti i geffini. Dopo tanti mesi trascorsi intra le quattro mura della casa e sotto l’occhio vigile delle telecamere, Greta Rossetti ha rilasciato un’intervista per spiegare come procede la sua nuova vita. Ovviamente ha parlato di Perla Vatiero, sua ex nemica in amore, con la quale nella casa ha stretto un bel rapporto di amicizia.

Dopo la storia con Mirko Brunetti, tornato con Perla Vatiro, Greta ha conosciuto il suo attuale fidanzato: Sergio D’Ottavi. “Ci stiamo conoscendo e ci stiamo vivendo tanto. Da quando siamo usciti non ci siamo mai separati. Mi piace il modo in cui mi protegge, in cui si prende cura di me, in cui mi mette al primo posto. Mi è successo poche volte nella vita. Lui è un uomo con la U maiuscola”, ha spiegato la ragazza a Superguidatv.

Grande Fratello, Greta parla di Beatrice e la massacrano

Greta Rossetti ha anche parlato del rapporto con Beatrice, che ha definito una “seconda mamma”. A questo proposito, l’attrice aveva accusato la giovane di aver giocato sporco con lei e di aver fatto delle scoperte spiacevoli una volta uscita dalla casa del Grande Fratello. “Ho notato che ha fatto vari affondi contro di me molto ben nascosti dentro la casa. Vabbè in fondo di lei non mi sono mai fidata“, aveva detto la Luzzi scoprendo alcuni video in cui Greta parlava ma le di lei insieme al resto del branco.

Beatrice Luzzi era stata l’unica ad accogliere Greta a braccia aperta e di provare a farla inserire nel gruppo, che già aveva legato con la sua nemica Perla. “Guarda che non è male questa ragazza, dalle una possibilità. Lei sta parlando bene di te, mettiti anche nei suoi panni“, erano state le parole dell’attrice di Vivere, profondamente delusa di quanto scoperto fuori dal GF.

Ora Greta Rossetti ha rilasciato un’intervista nella quale ha cercato di porre rimedio alla sua gaffe, ma sembra che il pubblico non l’abbia presa bene e l’ha attaccata. “A me dispiace perché per me Beatrice è sempre stata una seconda mamma. Quando c’era qualcosa che non andava la cercavo nella Casa per chiederle dei consigli ed era per me un punto di riferimento. Non capisco a quali video si riferisca visto che io non ho mai detto una parola fuori posto su di lei”.

"Vabbè dai ha sempre parlato male di beatrice e viceversa ora vuole fare la buona samaritana e beatrice è una seconda mamma dai su ci sono i video dove dici che è maligna, perfida, una 50enne che dovrebbe essere "da esempio"

“Dentro la Casa Beatrice non ha mai detto che non si fidava di me e che mi riteneva una persona falsa, anzi. Mi ha sempre fatto tanti complimenti. Quando ho letto la sua intervista ci sono rimasta male perché non me l’aspettavo. Mi sono sempre comportata con educazione e rispetto nei suoi confronti”, ha detto ancora Greta. Ma sui social sono piovute pesanti critiche: “Vabbè dai ha sempre parlato male di Beatrice e viceversa ora vuole fare la buona samaritana e Beatrice è una seconda mamma, dai su ci sono i video dove dici che è maligna, perfida, una 50enne che dovrebbe essere “da esempio”.