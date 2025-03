Manca veramente poco alla fine del Grande Fratello, ma le discussioni sembrano destinate a proseguire fino alla finale del 31 marzo. Nelle scorse ore è stata Zeudi a mettere nel mirino Tommaso. Lei, dialogando con Shaila e Chiara, ha praticamente smascherato il fidanzato di Mariavittoria dicendo chiaramente che tipo di gioco sta facendo.

Zeudi è parsa molto nervosa al Grande Fratello, delusa dai comportamenti di Tommaso. L’ex Miss Italia è stata abbastanza dura con l’idraulico, infatti lo ha accusato di avere atteggiamenti non propriamente buoni ed è quindi arrivato il momento per lei di dire tutto ciò che pensa sul suo conto.

Grande Fratello, Zeudi contro Tommaso: “Si nasconde dietro la coppia”

Da parte di Zeudi è arrivata una considerazione drastica su Tommaso e sul suo comportamento al Grande Fratello: “Predica bene e razzola male“, in riferimento al fatto che lui aveva nominato Shaila tempo fa ma ora si è innervosito perché la Gatta ha nominato Mariavittoria. Dunque, ha notato dell’incoerenza: “Tu sei andata da lei e glielo hai detto, dopo un po’ di tempo quando il vostro rapporto non era più lo stesso, l’hai nominata”.

Poi Zeudi ha dato un’ulteriore stoccata a Tommaso, anche se lui ancora non è a conoscenza di questo: “Mariavittoria si espone sempre, mentre Tommaso tende a nascondersi dietro la coppia e la sua simpatia innata“. Non resta che attendere un eventuale confronto tra i due gieffini per capire se ci sarà un chiarimento.

z: lui (tommaso) può nominare la mia metà qui dentro che comunque è il mio punto di riferimento più alto è CHIARA

e io non posso nominare il tuo? (MARIAVITTORIA)

e allor c vuo, stiamo pari #zeudiners #zelena #zeuchi pic.twitter.com/nhtBdzkHbU — zelena (@hele_zeudi) March 14, 2025

Zeudi ha pure detto: “Ma Tommaso può nominare la mia metà qui dentro e io non posso il tuo? Allor c vuo, stiamo pari”.