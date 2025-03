“Shaila deve vedere questo!”. I fan dell’ex velina di Striscia la Notizia sono sul piede di guerra contro l’altra concorrente del Grande Fratello. Secondo una parte del pubblico, infatti, ci sarebbe un’inquilina che starebbe approfittando della crisi in corso tra Shaila e Lorenzo Spolverato per soffiarle il fidanzato. Ora questi fan chiedono che le immagini vengano mostrate alla ballerina.

Ma andiamo con ordine per capire cosa sta succedendo. Shaila ha messo un punto momentaneo alla sua storia con Lorenzo. Facendo un bilancio della relazione, la ballerina ritiene di essere stata penalizzata dalla ship: “Essendo lui una persona più rumorosa e capricciosa, io l’ho sempre assecondato. Lui si è permesso tutto e io mi sono limitata. Non mi volevo così bene. Non mi sono concessa quello che si è concesso lui, che ha prevalso in tante cose. Il mio umore è stato condizionato da qualcosa che mi ha sovrastato perché faceva più rumore di me”.

“Shaila deve vederlo”. Grande Fratello, la scoperta su Lorenzo e Chiara fa avvelenare tutti

In questa situazione instabile, a trarne vantaggio potrebbe essere Chiara Cainelli. Una parte del pubblico ha notato un presunto interesse della cubista trentina nei confronti del fotomodello milanese. In realtà, se ne era già parlato, ma i diretti interessati avevano smentito ogni tipo di coinvolgimento sentimentale. Ora, però, emerge dell’altro.

“Io considero Chiara una sorella”, aveva dichiarato Lorenzo. Nel frattempo, Chiara aveva tranquillizzato il suo compagno fuori dalla casa, Alfonso D’Apice. Tuttavia, nelle ultime ore sono emersi nuovi video in cui Lorenzo e Chiara appaiono molto vicini, intenti a scherzare e conversare con grande complicità.

Sui social, molti utenti si stanno scatenando: “Io voglio che vengano mostrate le contraddizioni di Chiara: quando è con Shaila dà ragione a lei, quando è con Lorenzo dà ragione a lui. Inoltre, gli fa i complimenti alle spalle di Shaila e cerca sempre la sua attenzione. Voglio la clip!”, scrive un utente su X.

eee io non sono per niente stupita da questa tizia ‘gasatissima’ che dice a shaila

“in caso chiedo a Lorenzo un altro cappuccino se fa stare così”

Amore a te fa stare così Lorenzo single e lo sappiamo bene

AAA CERCASI DIGNITÀ #shailenzo pic.twitter.com/c9lztm9D17 — B🤍 (@Bebettaz) March 14, 2025

E ancora: “Il gattamortismo di Chiara è così spudorato! Lorenzo fa il deficiente, Shaila fa finta che tutto vada bene… odio tutto e tutti! Mi sento pure presa in giro. Chiara deve volare fuori prima di subito!” Secondo alcuni spettatori, però, è solo questione di tempo prima che Shaila reagisca: “Ricordiamoci che Shaila non è scema: sa colpire al momento giusto. Lasciali fare, ne vedremo delle belle!” E c’è chi è in attesa dell’esplosione:

“Sto aspettando che Shaila esploda e metta Chiara al suo posto! Ma si sveglia o no?!”