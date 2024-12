“Ho scelto, voglio te”. Grande Fratello, Helena finalmente ha deciso e si espone come non aveva mai fatto prima. I fan impazziscono ma non tutti sono d’accordo con la sua scelta. La Prestes infatti, sin dal primo giorno nella casa, ha iniziato a zampettare allegramente tra un rapporto e l’altro, senza mai pretendere una decisione definitiva. Ci mancherebbe, niente di male, anzi, forse è proprio questa ricerca della felicità che la rende così meravigliosamente unica. Tuttavia in tanti, nel corso dei mesi nella casa, hanno criticato la modella venezuelana per mancanza di intraprendenza.

“Le piacciano tutti, ma forse non le piace nessuno”, la critica di un utente sui social. Eppure adesso il vento sta cambiando ed Helena sembra essersi finalmente una cotta. Così, dopo settimane di tira e molla con Zeudi Di Palma, dopo il bacio e diverse effusioni sotto le coperte, l’ex Miss Italia ha deciso di darci un taglio con Helena. E indovinate un po’? Helena ha capito di essere realmente interessata a lei. Tutto è accaduto nelle scorse ore, quando la Di Palma ha chiesto a Helena di parlare della loro relazione.





“Ho scelto, voglio te”. Grande Fratello, Helena ha deciso

A questo punto la Prestes ha dichiarato di non essere pronta per una storia: “Vedo tante cose belle in te, e tutto. A volte quando siamo abbracciate immagino come sarebbe avere una vita fuori, viaggiare, stare insieme a casa mia. Ma io non sono pronta per avere un rapporto con un’altra persona. Capito? Quindi non rendere pesante il nostro rapporto perché non ci sono problemi per me. Spero che tu mi capisca. Sono molto più complessa di altri con cui parli qui dentro“.

Dopo le parole non proprio bellissime, Zeudi dice: “Ma neanche io. Qua nessuno è pronto. Devi stare tranquilla. […] Io però ti recrimino la tua non sincerità nei miei riguardi, o meglio una tua omissione. Vedo che sei sempre più vicina a Javier. Io ti ho sempre detto che da parte mia potrebbe nascere qualcosa di più forte rispetto a quello che senti te… ogni tanto mi distacco per protezione”.

E ancora: “Ho fiducia in te, ma spesso non ti capisco. Io ti sento, so che sei brava, educata e sensibile, ma non riesco a capirti du tante altre cose. E quindi penso: è sincera con me o no? Ho pensieri e mi chiedo anche: chi è lei per me? Con te sono anche felice, ma sono confusa. Vorrei avere un bel rapporto con te e costruire qualcosa. Uscita da qui io vorrei frequentarti e stare tranquilla, perché sento che sei una di quelle persone che potrebbero far parte della mia vita“.

