“Ma cosa ci fa Amanda lì?”. Colpo di scena al Grande Fratello. Il reality show continua a sorprendere il pubblico con momenti inaspettati. Poco fa, due concorrenti si sono lasciati andare a carezze e coccole, scatenando l’entusiasmo dei fan. Tuttavia, a “rovinare la scena” è intervenuta Amanda Lecciso, la cognata di Al Bano Carrisi, attirandosi una pioggia di critiche.

Le immagini, in effetti, risultano piuttosto insolite. Si vedono Javier Martinez e Helena Prestes abbracciati strettamente e sdraiati su un letto. I due sono veramente vicinissimi, a un passo da un bacio sognato da tanti fan. Peccato che proprio accanto a loro ci fosse Amanda, apparentemente indifferente, che si cura le unghie. Questa scena ha mandato su tutte le furie il pubblico. La presenza di Lecciso potrebbe aver frenato i due dal lasciarsi andare oltre.

“E Amanda lì immobile”. Grande Fratello, Javier e Helena si lanciano: lei che guarda

Javier Martinez ed Helena Prestes protagonisti di un momento molto tenero ha coinvolto, dopo un periodo complicato nel loro rapporto. A stonare però la presenza di Amanda, nel ruolo del “palo”. La bellissima modella brasiliana e il pallavolista argentino si erano allontanati bruscamente dopo che lui si era avvicinato a una delle nuove arrivate, la prorompente Chiara Cainelli. Tuttavia, Javier sembra essersene pentito ed è tornato da Helena per cercare di ricostruire un rapporto di amicizia: “Non voglio perderti, come persona non voglio perderti. Sei importante per me”, le ha detto.

Nonostante Javier abbia più volte dichiarato di non essere sentimentalmente coinvolto, una lettera ricevuta da suo padre Mariano, contenente il testo di una canzone brasiliana, lo ha spinto a riflettere e a considerare l’idea di costruire qualcosa con Helena. Anche Zeudi Di Palma, un’altra concorrente, sospetta che tra Helena e Javier possa nascere qualcosa. Gelosa, ha commentato duramente la situazione, ricordando che con Helena ci sono stati baci in passato: “Mi sento usata”.

Javier: “Dammi un abbraccio, ho bisogno di affetto”

Helena: “Aspetta che chiamo Chiara”

Amanda: “Cuccioli siete molto belli davvero, vi lascio un attimo tanto non credo sentirete la mia mancanza”



Come il pubblico sa bene, all’interno della casa si intrecciano continuamente storie tra i concorrenti, spesso caratterizzate da alti e bassi che, anche nel corso della stessa giornata, possono cambiare radicalmente.