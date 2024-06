Se n’è stato zitto per diverso tempo, ma ora che è finito Uomini e Donne Armando Incarnato ha deciso di rompere il silenzio e ha spiegato cosa gli è successo in questi mesi. Ha vissuto vicende tutt’altro che piacevoli, come confessato dallo stesso ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, e ha voluto adesso parlarne apertamente al magazine del programma.

Dunque, l’ex Uomini e Donne si è aperto ed è stato molto incisivo nelle sue dichiarazioni. Armando Incarnato ha trascorso dei mesi all’insegna della preoccupazione e a quanto pare non è stato bene né dal punto di vista fisico né da quello mentale. Vediamo nello specifico cosa ha dichiarato l’uomo, durante la conversazione col magazine di UeD.

Leggi anche: “Fidanzati e contenti”. Uomini e Donne, Mario e Ernesto a cena con due ragazze





Uomini e Donne, Armando Incarnato parla dopo mesi di silenzio: “Sono stato male”

Ora che è terminata la stagione di Uomini e Donne, Armando Incarnato si è soffermato così sul suo stato d’animo: “Per me è stato un anno abbastanza impegnativo, senza entrare troppo nei dettagli posso dirle che la vita mi ha messo a dura prova sia psicologicamente che fisicamente. Nonostante questo, a oggi mi sento più forte, più paziente, più riflessivo e soprattutto più buono“.

Poi Incarnato ha aggiunto: “La verità è che sono in pace con me stesso dopo mesi di conflitti interiori. Ho il cuore in frantumi, le lacrime sono state per un po’ compagne fedeli delle mie giornate, ma resto fiducioso che presto possano trasformarsi in sorrisi. Cosa ne penso di Ida Platano? A differenza di alcuni, ha gli attributi“, ha detto con orgoglio l’amico dell’ex tronista.

Difficilmente rivedremo però Armando nello studio di Uomini e Donne, mentre Ida potrebbe rientrare tornando a ricoprire il ruolo precedente al trono, ovvero dama.