Qualche tempo fa, alcune foto di Greta Rossetti prima della chirurgia estetica – ex volto di Temptation Island e da qualche settimana concorrente del Grande Fratello – sono circolate in rete e mostrano un volto diverso rispetto a quello attuale. Alcuni sostengono che la modella e volto del Grande Fratello abbia fatto rifare le labbra, ma ci sono anche chi parla di un rimpolpamento agli zigomi.

È stata proprio la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini a parlare dei suoi ritocchini, iniziati a soli 18 anni. Da giovanissima, infatti, Greta Rossetti ha rifatto le labbra di nascosto dalla madre. Nella casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha parlato dei ritocchini estetici effettuati nel corso dei suoi pochi anni e ha parlato anche di un incidente che le ha rotto una protesi del seno, per la quale oggi è ancora in causa con il suo chirurgo.

Grande Fratello, Greta spiega dove ha fatto il botox

Le immagini pubblicate sul web mostrano chiaramente i ritocchi effettuati e i conseguenti cambiamenti. Greta Rossetti non ne ha fatto mistero neanche nella casa, quando Letizia le ha chiesto se il seno fosse suo. Non solo, in queste ore la concorrente del Grande Fratello ha svelato di aver fatto il botox in un’altra parte del corpo e per un motivo molto particolare. A riportare la notizia è stato il settimanale Novella 2000.

“[…] In pratica Greta ha riferito di essersi fatta lo scorso anno il botox alle ascelle. Letizia, accanto a lei, le ha chiesto perché. E lei ha risposto che in pratica serve per non far uscire i liquidi, quindi per non sudare. Ma, come ha spiegato, il sudore poi esce dalle mani, infatti lei ha spesso le mani sudate. Ha detto che quando l’ha fatto le è sembrata una buona idea [nonostante fosse una strana parte del corpo per del botox, ndr], ma ora non lo rifarebbe. Comunque non è niente di permanente, perché, a suo dire, dopo due anni l’effetto va via”, si legge.

letto che greta si è fatta il botox sotto le ascelle per non sudare quindi si conferma la bellissima la cucciolissima e anche la profumatissima pic.twitter.com/NqsdZceYoo — aiko🇵🇸 (@aikoingalera) December 8, 2023

Oggi l’iperidrosi, cioè l’eccessiva sudorazione, può essere curata oltre che chirurgicamente, anche con un trattamento medico locale proprio con il botox. “Il botulino viene iniettato direttamente in zona ascellare, sulla pianta delle mani e dei piedi. L’unico fastidio è quello delle leggere punture – poco più che un pizzicore – che vengono fatte a livello superficiale. Il liquido iniettato non produce alcun bruciore e non ha alcun effetto collaterale2, ha spiegato la dottoressa Marzia Baldi, Responsabile dell’Ambulatorio di Dermatologia di Humanitas Gavazzeni Bergamo.