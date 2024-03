Tra chi ha esultato e non poco alla vittoria di Perla al Grande Fratello anche Anita. L’ex concorrente, eliminata a un passo dalla finalissima, era ovviamente in studio insieme a tutti i compagni d’avventura e quando Alfonso Signorini ha letto il verdetto del pubblico, via Instagram ha fatto capire benissimo la sua soddisfazione. Tra le Storie ha infatti pubblicato degli scatti mentre indica con un grande sorriso la foto di Perla sul maxi schermo dietro di lei.

Poi anche i filmati in cui balla soddisfatta del risultato del televoto, che tra l’altro lei in qualche modo aveva previsto. Poche ore prima della finale, infatti, ad Anita è stato chiesto chi avrebbe vinto secondo la sua opinione e ha risposto sicura: “Non credo che vincerà Beatrice, è troppo scontato. Tutti si aspettano la sua vittoria e non vincerà lei”. La sua previsione alla fine si è avverata e l’attrice ha dovuto accontentarsi del secondo posto.

Anita minaccia diffide dopo il GF

Subito dopo la proclamazione di Perla sono iniziati i festeggiamenti, condivisi anche dalla stessa Anita che ha posato con Grecia Colmenares e altri ex coinquilini. Ma la sua ultima Storia, pubblicata a tarda notte, è di tutt’altro tenore. Si è lasciata andare a un pesante sfogo dopo la finale del GF.

Da quando è uscita dalla casa, scrive la 26enne, è stata inondata di insulti e accuse e ora la situazione è diventata davvero insostenibile tanto da aver deciso di ricorrere a vie legali. A partire da oggi, infatti, Anita ha deciso di diffidare tutti coloro i quali non saranno rispettosi nei suoi riguardi attraverso i social.

Ha anche riportato alcune parti degli articoli della giurisprudenza relativi alla materia della diffamazione e delle offese ricevute mediante i social. Quindi, dopo l’elenco delle leggi, Anita ha detto di essere davvero stanca e informato i leoni da tastiera che, se si sentono protetti da uno schermo o dalla distanza, si sbagliano di grosso. Infine ha anche ribadito di avere intenzione di agire legalmente anche contro coloro i quali si limiteranno a condividere e divulgare i commenti negativi da lei ricevuti.