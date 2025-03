Nell’ultima puntata in diretta Stefania Orlando è uscita dalla casa del Grande Fratello. La trentanovesima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha rivelato il risultato del televoto che la vedeva in lizza insieme con Chiara Cainelli e Helena Prestes. Poco prima che il conduttore leggesse il verdetto, aveva detto. “Esco io Alfonso, stasera”. E così è stato. La conduttrice ne era certa, soprattutto dopo gli scontri con Giglio, con Shaila e anche con l’opinionista Beatrice Luzzi.

Arrivata in studio, Stefania Orlando ha potuto riabbracciare i suoi ex inquilini e tra questi anche Iago Garcia con il quale aveva instaurato un rapporto speciale, mai sfociato in amore nonostante l’intesa mentale. I due sono stati protagonisti di un selfie che ha fatto sognare i loro fan.

Grande Fratello, Stefania Orlando rompe il silenzio dopo l’eliminazione

“Che bello rivederti” ha scritto Iago Garcia tra le stories di Instagram a corredo di una foto con Stefania Orlando, che poi ha rotto il silenzio anche sui social, dove ha postato una Instagram story per ringraziare chi l’ha sostenuta in questi mesi. L’ex gieffina ha parlato e ha scatenato un vero macello sui social, dove centinaia di utenti si sono mobilitati contro la sua uscita e la vittoria di Chiara, avvenuta solo grazie alla potenza del fandom di Zeudi e gli Shailenzo.

Dalla camera di casa sua, l’ex concorrente ha detto: “Ragazzi, ragazze, sono tornata finalmente a casa. La mia casa che sembra tanto piccola rispetto a quella del GF. Volevo ringraziarvi di tutto, Ho letto già qualche commento bellissimo, vi ringrazio per avermi seguita, vi ringrazio per avermi sostenuta per avermi capita, ci vediamo domani con più calma. Adesso provo a mettermi sul mio letto senza telecamera. Vi voglio bene, ciao”. ha detto mandando un bacio a tutti.

Immediata la risposta dei suoi fan, che sotto al post pubblicato dalla pagina Instagram Mai dire gossip l’hanno salutata e ringraziata: “Sei stata grande Stefania. Sei uscita da gran Signora”, “Sei fantastica sei uscita con eleganza come sempre!! Non te lo meritavi”, “Le persone perbene ti hanno capita! Grande Stefy”, “Ciao Stefy. Bentornata. Sei stata una concorrente preziosa. Ci mancherai”, “Sei stata una forza non ti sei fatta mettere i piedi in testa da questi personaggi squallidi”, “Sei grande Stefania, purtroppo sei capitata in una pessima edizione, i migliori fuori quelli alquanto discutibili dentro”, si legge tra i commenti del post Instagram.

E ancora: “Come hai fatto a resistere in mezzo a tanta ignoranza, maleducazione e pochezza rimarrà un mistero io sarei scappata prima, Grande Stefy”, “Rimani la Queen dell’edizione piena di saggezza, intelligenza e con un aplomb ed eleganza pazzesco”, “Non è giusto”, “Non sei uscita per colpa nostra, ma per le truffe BOT pro la falsa bambina Zeudi”, ha commentato un utente facendo riferimento ai fandom di Zeudi e gli Shailenzo che hanno votato in massa Chiara, che solo due giorni fa, senza il loro appoggio, aveva portato a casa un misero 0,59%.