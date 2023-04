“Piango dall’emozione di dirvi che presto saremo in 4. Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me”. Con queste parole Martina Luchena, ex protagonista di Uomini e Donne, ha annunciato di essere incinta: oggi è fidanzata con Maurizio Bonori e ha già un figlio – Santiago – nato da una precedente relazione.

L’ex corteggiatrice del tronista Riccardo Gismondi (che però scelse Camilla Mangiapelo) oggi è una beauty influencer e ha poi rivolto al compagno Maurizio Bonori e al figlio una dedica: “Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni. Tu, non potevi essere che tu, il papà di mio figlio/a. Tu piccolo bimbo mi stai insegnando così tanto che io non so come dirti grazie”.

Martina Luchena svela come ha scopero di essere incinta

Martina Luchena è emozionata e vuole raccontare a tutti i suoi follower la sua storia. Ha anche rivelato come ha scoperto di essere rimasta incinta. Sempre su Instagram ha svelato questi segreti volendoli condividere con i suoi follower. Ha anche spiegato che addirittura pensava che per lei sarebbe stato difficile concepire: “Dovete pensare che io ho vissuto praticamente tutta la mia vita con grande paura ed ansia di non poter avere figli. In realtà non avevo un motivo ben preciso. Sapete perfettamente che ho l’ovaio policistico e sono celiaca. Avevo raccontato anche a voi quello che mi è successo durante un’ecografia con quel medico che non ha avuto minimamente tatto e che mi aveva detto che avrei avuto difficoltà”.

Quindi il racconto prosegue nel momento in cui ha capito di avere un ritardo, ma non pensava fosse dovuto alla gravidanza, ma anzi all’interruzione della pillola. A rassicurarla e a convincerla a fare il test di gravidanza è stato il suo compagno Maurizio: si è convinta mentre erano in viaggio per andare in montagna. Ha comprato due test, il primo ha dato esito negativo ed era così scoraggiata da non voler fare neanche il secondo.

“Poi, però, la mattina, verso le 6, mi sono svegliata e non riuscivo assolutamente ad addormentarmi. La stessa farmacista me lo aveva consigliato ed ho sempre sentito che è importante provare il test con la prima pipì. Quindi io ci riprovo […] Sono andata in bagno, faccio il test, aspetto un minuto, a quel punto guardo il test ed erano uscite le linee. Io ho iniziato a tremare come non so cosa, ho guardato sulla scatola che cosa volesse effettivamente dire, se stava davvero succedendo a me. Poi guardo Mauri e gli dico: “Amore, ma io forse sono incinta”. Allora prendo il test di gravidanza e gliel’ho fatto vedere e lui mi guarda e dice: “Amore, sei incinta””.