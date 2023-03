Uomini e Donne, cicogna in arrivo per l’amata ex protagonista. A dare l’annuncio sui social è stata la diretta interessata con un post: “Piango dall’emozione di dirvi che presto saremo in 4. Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me”.



“Mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci. Una cosa così grande e bella a me, a noi. Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni”.

Uomini e Donne, l’ex Martina Luchena incinta del primo figlio



E ancora: “Tu…non potevi essere che tu… il papà di mio figlio/a. Tu invece piccolo grande bimbo mi hai insegnato cos’è la spensieratezza, cos’è l’amore senza alcun tipo di odio, tu piccolo bimbo mi stai insegnando così tanto che io non so come dirti grazie (sarai un fratello meraviglioso, così premuroso, così sensibile e dolce)”.



A parlare così è l’ex corteggiatrice Martina Luchena. Per chi non la ricordasse era arrivata in studio per Riccardo Gismondi che poi scelse Camilla Mangiapelo. Dopo quell’esperienza Martina aveva iniziato a lavorare sui social diventando una seguitissima e molto apprezzata beauty influencer e trovando anche l’amore che le era sfuggito nella redazione di Uomini e Donne.



Martina Lichena aveva infatti conosciuto il talent manager Maurizio Bonori (già papà di Santiago, avuto da una precedente relazione) che la renderà mamma per la prima volta. A quanto si apprende Bonori è figlio di un importante industriale bresciano. Ha 33 anni ed oggi è un imprenditore e content creator. In passato ha però svolto varie mansioni, come barman, vocalist, speaker radiofonico.