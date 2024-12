Squalifica al Grande Fratello, chi rischia di più. Stasera, lunedì 2 dicembre, è in arrivo una nuova puntata del reality su Canale 5 e stando alle anticipazioni ne vedremo delle belle. In particolare dovrebbe esserci almeno un’eliminazione diretta. Biagio D’Anelli ha lanciato l’indiscrezione: “Ho appena origliato un audio in cui un addetto ai lavori dichiara che domani (lunedì 2 dicembre) ci sarà un’espulsione dalla casa“.

“Un o una concorrente verrà scaraventato fuori, finalmente. Dopo una settimana di bullismo nei confronti di una ragazza (Helena) e di messaggi vergognosi, è arrivato il giorno della verità”. Dunque l’attenzione dei telespettatori si è concentrata su chi potrebbe essere il concorrente a dover fare le valigie. E non sembrano esserci molti dubbi a riguardo…

Sono in tre a rischiare la squalifica, ma spunta fuori un quarto clamoroso nome

Il pubblico è sicuro. A rischiare di più la squalifica sono in due, proprio i due concorrenti che hanno ripetutamente attaccato Helena con modi davvero aggressivi e prepotenti. Stiamo parlando, ovviamente, di Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli. Il primo si è scagliato più volte contro la modella brasiliana, mentre il secondo proprio recentemente ha fatto un’uscita davvero fuori luogo.

Quando Pamela gli ha detto che sarebbe stato importante disinnescare Helena nei momenti di rabbia Giglio ha risposto: “La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola lì dentro. Nel senso, non la disinnesco, la metto da sola lì al caldo così si alimenta e scoppia da sola”. Per il pubblico ce n’è abbastanza per la squalifica tramite televoto flash. Ma non è tutto. C’è chi ha parlato anche della squalifica di Shaila Gatta. E spunta fuori pure un altro nome…

Una donna che usa la provocazione come arma contro persone visibilmente stanche,

che mette con rabbia le mani al collo ad un altro concorrente, che racconta bugie per mettere tutti contro tutti..merita solo una cosa:

LA SQUALIFICA.#fuorihelena #GrandeFratello @GrandeFratello pic.twitter.com/axCXTMniPR — Giulia 🌸 Shailenzo is a state of mind. (@Giulietta903) December 1, 2024

LA SQUALIFICA DI GIGLIO perchè non serve ad una mazza come concorrente e dopo la schifezza gigantesca inscenata da Shaila ai danni di Helena non possono non prendere provvedimenti seri.



LA SQUALIFICA DOVREBBE ESSERE DOPPIA.

Anche SHAILA merita la squalifica !!#grandefratello pic.twitter.com/OFLncU47LA — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) December 1, 2024

Un tweet, che parla della squalifica di Helena Prestes, ha ricevuto moltissime interazioni: “Una donna che usa la provocazione come arma contro persone visibilmente stanche, che mette con rabbia le mani al collo ad un altro concorrente, che racconta bugie per mettere tutti contro tutti..merita solo una cosa: LA SQUALIFICA”. Che fosse lei la concorrente vicina all’addio? Staremo a vedere…

