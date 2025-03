“Sentite questa!”. Shaila Gatta ormai senza più freni su Lorenzo Spolverato. Dopo la fine della relazione con il fotomodello milanese, la ballerina sta svelando giorno dopo giorno alcuni segreti e confidenze che il suo ex fidanzato le aveva fatto nei cinque mesi di relazione vissuta all’interno della casa. Shaila ha raccontato diversi retroscena in questi giorni, parlandone con le sue due migliori amiche, Chiara e Zeudi. E quello che sta emergendo non mette affatto in buona luce il fotomodello milanese. Ma l’ultima rivelazione rischia di inguaiare seriamente Lollo.

La ballerina, infatti, ha tirato fuori una storia che, se vera, potrebbe causare al modello anche un provvedimento disciplinare da parte del Grande Fratello. E sarebbe un colpo di scena clamoroso, a meno di due settimane dalla fine del reality show. Shaila ha parlato di una presunta violazione del regolamento molto grave commessa da Lorenzo, e il dettaglio più sconvolgente è che sarebbe stato proprio lui a confessarlo. Una violazione che lo vedrebbe coinvolto insieme a Helena Prestes.

Leggi anche: “Certo che vederlo così…”. Grande Fratello, il crollo di Lorenzo: finisce in lacrime con Chiara





“Vi dico di Helena e Lorenzo”. Grande Fratello, da Shaila la bomba definitiva: fine del segreto

Secondo quanto riportato nell’ultima confessione, che risale a ieri, Lorenzo e la fotomodella brasiliana nasconderebbero un segreto molto grosso. Durante il reality era già emerso che la Prestes aveva scritto a Lorenzo prima dell’ingresso nella casa e che i due si fossero scambiati qualche messaggio. Ma ora c’è dell’altro. Sentite cosa ha detto Shaila, parlando in bagno con Chiara e Zeudi: “Ragazze, ci sono tante cose dietro. Ma ora dico tutto. Non dimenticate una cosa: Helena e Lorenzo, prima di entrare qui, si sono scritti, ma non solo… si sono videochiamati più volte!”. Chiara e Zeudi sono rimaste con le bocca aperta: “Videochiamate?”. “Sì – ha confermato Shaila – E non l’hanno mai ammesso”.

La confidenza fatta da Shaila ha scatenato il web: la clip è diventata virale su X, accendendo reazioni contrastanti. “Che c**o di bomba ha tirato fuori Shaila!”, ha esclamato un fan del GF. Ma tra il pubblico c’è anche chi non ha apprezzato il comportamento della ballerina: “A due settimane dalla fine prima tutelava Lorenzo, ora gli va contro!”

E ancora: “Adesso lo dice?? Quindi quando faceva finta di non sapere a favore di telecamera era tutto costruito e recitato. Shaila, Shaila… mi sa che l’attrice vera sei tu!” Ora la notizia, come detto, rischia di creare qualche grattacapo a Lorenzo. I concorrenti del Grande Fratello, infatti, non possono avere contatti prima di varcare la porta rossa, pena provvedimenti disciplinari che possono arrivare persino all’espulsione.

Che cazzo di bombaaaaaaaa ha tirato fuori Shailaaaaa. Lorenzo ed Helena si sono videochiamati fuoriiiiiiiii #zelena #zeudiners Shaila io ti faccio vincere questo gf pic.twitter.com/OLeBetHV0M — 🤡🤡🤡 (@ReginaQ50601281) March 18, 2025

Qualche tempo fa, incalzati da Alfonso Signorini, Lorenzo e Helena avevano ammesso di essersi scritti, ma non avevano mai parlato di videochiamate. Se questa rivelazione fosse confermata, non si esclude che possano scattare sanzioni nei loro confronti.