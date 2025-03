“Che male vederlo così”. Grande Fratello, i fan di Lorenzo Spolverato sono entrati in stato di allarme dopo quello che hanno visto. Per il concorrente è stata una nottata molto difficile. Il fotomodello milanese ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiato in lacrime, dopo giorni particolarmente pesanti all’interno della casa più spiata d’Italia. Il motivo? La fine della sua relazione con Shaila Gatta.

La coppia, tra le più discusse del reality show di Canale 5, ha chiuso definitivamente dopo cinque mesi di alti e bassi. Una relazione caratterizzata da momenti di grande passione alternati a crisi profonde, ma questa volta sembra davvero finita. Nonostante il dispiacere, Lorenzo nei giorni scorsi aveva mantenuto una certa fermezza. Tuttavia, durante la notte, l’emozione ha preso il sopravvento.

“Certo che vederlo così…”. Grande Fratello, il crollo di Lorenzo: finisce in lacrime con Chiara

Lorenzo si è sfogato in giardino con Chiara Cainelli, spiegandole di essere rimasto ferito dalle parole di Shaila. La ballerina, infatti, aveva dichiarato di essersi sentita “schiacciata” nella relazione con Lorenzo e che il carattere forte di lui l’ha penalizzata, non facendola emergere come persona agli occhi del pubblico.

Lorenzo si è sfogato così: “Mi hanno ferito quelle parole. Come è possibile che in un percorso del genere, in cui sei la mia spalla, io ti veda che sei…”, ma a quel punto la sua voce si è rotta a causa del pianto. Dopo qualche istante, ha ripreso: “Io l’ho sempre aiutata a emergere e a tirare fuori i suoi lati migliori, poi sono usciti anche i peggiori”.

Lollo ha poi confessato di essere pentito di un gesto compiuto due giorni fa, durante l’ennesima lite avvenuta in occasione della festa per i sei mesi di Grande Fratello. In preda ad uno dei suoi scatti di ira, Lollo aveva preso e spaccato il quadro realizzato da Shaila. “Mi sono pentito di quello”, ha detto adesso Chiara. Poi ha giustificato le sue reazioni con gli attacchi che spesso riceve: “Ho subito tanti attacchi e alla fine ho reagito anche io…”.

Mentre Lorenzo parlava, l’amica lo ascoltava in silenzio. Ma la scena ha scatenato molte reazioni tra i fan degli Shailenzo, quasi tutti schierati dalla parte del fotomodello milanese.

Ed ecco che è crollato lui che male vederlo così 😭💔#shailenzo pic.twitter.com/VJBizOo3It — Zia 𝒯. 💘 (@cmqanottos) March 18, 2025

“Shaila pensa solo ai suoi interessi”, ha scritto un utente su X, criticando la ballerina. “Che male vederlo così”. Un altro fan ha consigliato a Lorenzo di guardare avanti: “Lorenzo, vai avanti da solo. Lunedì vedrai cose che ti faranno stare peggio…”. Nei giorni scorsi, infatti, sono uscite diverse clip in cui si vede Shaila sparlare del suo ex con Chiara e Zeudi, rivelando dettagli inediti che potrebbero danneggiarlo e causargli problemi. La maggior parte dei fan è convinta: “Lollo è innamorato, invece a lei non gliene frega nulla”. Come evolverà la situazione? Il pubblico del Grande Fratello attende con ansia i prossimi sviluppi.