Al Grande Fratello, la proclamazione di Jessica Morlacchi come seconda finalista ha suscitato reazioni contrastanti tra i concorrenti, in particolare da parte di Helena Prestes. La modella brasiliana, che nutriva speranze di accedere alla finale, ha manifestato apertamente il suo disappunto per l’esito della votazione. Dopo l’annuncio della finalista, Helena ha espresso la sua frustrazione, ritenendo di aver investito molto nel percorso all’interno della Casa e di meritare un posto in finale.

Tutti avrebbero pensato che dopo questa delusione cocente Helena ce l’avrebbe avuta a morte con la Morlacchi e invece no. C’è da dire che nonostante le tensioni iniziali, il rapporto tra Helena e Jessica ha subito un’evoluzione inaspettata. Dopo l’uscita di entrambe dalla Casa, le due hanno avuto l’opportunità di confrontarsi lontano dalle telecamere, scoprendo punti in comune e sviluppando una nuova complicità.





Jessica ha condiviso episodi divertenti della loro amicizia nascente, evidenziando come, nonostante le divergenze passate, sia possibile costruire un legame basato sulla comprensione reciproca. Helena però resta delusa e ha confidato a Javier: “Cosa ho fatto per non meritarmi la finale?”. Javier allora le risponde: “Semplicemente c’è un’altra persona che è piaciuta di più al pubblico”. Helena allora risponde: “Comunque preferisco lei a Shaila”. Javi dice allora: “Beh sicuro, ma anche lei arriverà in finale”.

In tanti hanno preso questo discorso come la dimostrazione che Helena in realtà pensa soltanto al gioco e non alle relazioni da coltivare dentro la casa. In molti sono infatti sicuri (su che base non si sa) che lei e Javier stiano fingendo e che la loro storia sia stata creata a tavolino per fini di audience. Un utente su X scrive ad Helena: “Ma puoi stare così disperata per un gioco?”. E in effetti in molti sono a pensarla così.

H: cos’ho fatto di sbagliato per non essere finalista?

J: che ti frega? Jessica è stata più forte

H: preferisco J che Shaila

J: ovvio, anche se ci arriverà lo stesso

H: non penso che se lo merita



ma puoi stare così disperata per un gioco?🥱#shailenzo #zeudiners #zelena pic.twitter.com/DfXCRdYnYS — 🎀 (@misseszdp) February 25, 2025

A volte chi guarda questo programma si dimentica di quello che è: un reality show, un gioco, né più, né meno. In ogni caso, dopo la scoperta Helena si è mostrata visibilmente scossa dagli eventi della serata. In un momento di sfogo, ha espresso la sua frustrazione per le accuse ricevute e ha manifestato il desiderio di chiarire le incomprensioni con alcuni dei suoi compagni di avventura: “Se fossi stata opportunista ragazzi avrei fatto un’altra cosa, poi vedrete fuori, io ho fatto tutto con il cuore.”

