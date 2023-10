Grande Fratello, Heidi Baci è fuori ma in fondo ancora dentro. Gli inquilini della Casa ma anche il pubblico ancora non si fanno una ragione dell’abbandono della concorrente, che infatti è ancora l’argomento cardine di questi giorni. È successo tutto lunedì notte, dopo la diretta del GF che ha visto l’ingresso di tre nuovi personaggi, Giampiero Mughini, Mirko Brunetti e Jill Cooper. Dopo aver parlato al telefono con i genitori in confessionale non è più rientrata nella Casa, ma è chiaro che la sorpresa del papà avvenuta poco prima sia stata ‘fatale’.

Tra l’altro se ne è andata senza salutare i compagni di avventura e questo ha reso tutti ancora più increduli. E tristi. Soprattutto, ovviamente, Massimiliano Varrese. Heidi Baci non ha ancora parlato pubblicamente dopo la sua uscita di scena, ma deve aver ripreso possesso dei suoi profili social come raccontato da una sua fan. Che rivela con tanto di screen che l’ormai ex gieffina ha visto tutte le sue Storie Instagram.

Heidi Baci fuori dal GF, la sorpresa nella Casa

E alla richiesta di seguire i commenti condivisi su X, Heidi Baci avrebbe risposto con un cuore. Romperà il silenzio a breve? Di sicuro nella nuova puntata del GF, in programma giovedì sera, ci saranno degli sviluppi, anche perché tutti in Casa ancora aspettano il video messaggio ‘promesso’ prima di lasciare per sempre il gioco.

Ma nonostante il suo addio, nelle scorse ore è arrivato un messaggio per lei. E Vittorio Menozzi, l’altro inquilino con cui aveva tanto legato in questo primo mese di GF. I fan hanno infatti inviato un aereo in onore dell’ex concorrente e del modello, come si vede dal video che trovate qui sotto.

*Passa l'aereo “Heidi sempre al tuo fianco”*



Vittorio: “Ti voglio bene Heidi”



Vittorio uno dei pochi che ci teneva veramente ad Heidi e in queste ore lo sta dimostrando, ps: manca tanto anche a noi ❤️‍🩹#grandefratello #gfpic.twitter.com/ar87NjyUk1 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 18, 2023

“H sempre al tuo fianco. Baciozzi“, il testo del messaggio letto dai concorrenti in giardino. E alla vista di quello striscione, Vittorio e non solo hanno mandato un abbraccio all’ex compagna. Non solo, con lo sguardo rivolto verso l’alto hanno esclamato: “Ci manchi tantissimo“. “Ti voglio bene“, ha aggiunto Vittorio.