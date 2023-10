Momento decisamente bollente al Grande Fratello, con Anita Olivieri che ha parlato dei suoi capezzoli facendo restare di sasso gli altri concorrenti. Il fatto è stato rivelato da Paolo Masella, il quale ha spiegato per filo e per segno il gesto della coinquilina e la reazione di un altro gieffino. Il commento vietato ai minori ha fatto il giro della rete ed è stato pubblicato nelle ultime ore un video, nel quale c’è tutta la conversazione a riguardo.

Intanto, prima di parlarvi di ciò che è successo al Grande Fratello con Anita Olivieri protagonista assoluta durante un suo comportamento relativo ai capezzoli, c’è da parlare un attimo di quanto scoperto su Heidi Baci. Uscita dal reality dopo l’incontro col padre, una seguace di Deianira Marzano ha fatto sapere che lei sarebbe fidanzata e quindi per questo motivo avrebbe deciso di non far nascere alcuna relazione con Massimiliano Varrese.

Grande Fratello, Anita Olivieri e i suoi capezzoli: momento hot

Mentre erano tutti riuniti a tavola a degustare il cibo messo a disposizione dal Grande Fratello, Anita Olivieri è scoppiata a ridere ricordando quanto successo a proposito dei suoi capezzoli. Paolo Masella e Vittorio Menozzi qualche giorno fa erano intenti a confrontarsi vicendevolmente i capezzoli, ritenuti non simmetrici. A quel punto era intervenuta la ragazza, che con una frase hot aveva fatto drizzare i capelli a Menozzi. Ma poi si è scoperto tutto.

Anita, in modo ironico, aveva detto ai due: “Pure i miei sono così” e aveva finto di mostrare il suo seno ai ragazzi. Una volta alzatasi la maglietta, si è potuto vedere che aveva addosso un body che ovviamente copriva il décolleté. Ma Paolo si è sbellicato dalle risate perché Vittorio ha avuto una reazione clamorosa come raccontato da un utente: “Vittorio per girarsi subito a guardare si è preso uno strappo al collo, rompendo quasi il microfono“. E invece non ha visto proprio nulla.

I telespettatori si sono molto divertiti davanti a quella scena hot, che non ha avuto il risultato sperato da Vittorio. I capezzoli asimmetrici non sono stati affatto mostrati da Anita, che ovviamente non avrebbe mai potuto togliersi tutto.