Che fine ha fatto Heidi Baci? L’ultima puntata del Grande Fratello, che è andata in onda lunedì scorso, è ancora sulla bocca di tutti. Soprattutto, appunto, per l’uscita di scena a sorpresa della bionda concorrente di cui si è invaghito Massimiliano Varrese. Sarebbe stato l’ingresso del padre dell’imprenditrice di origini albanesi, entrato nella Casa proprio per parlare con lei del rapporto con l’attore, a sconvolgere i piani. E la gieffina, che infatti dopo quella visita ha deciso di abbandonare il gioco.

Tutti, dentro e fuori il GF, parlano dell’addio di Heidi Baci al reality. Gli inquilini della Casa aspettano un suo segnale, dal momento che se ne è andata senza salutarli e, così come i telespettatori, vorrebbero saperne di più sul suo abbandono improvviso. Sopra la Casa è volato un aereo dedicato a lei e Vittorio Menozzi e il pubblico di Canale 5 ha già notato che ha ripreso in mano la gestione dei suoi profili social, anche se non ha ancora pubblicato niente.

Heidi Baci dopo il GF, dove la rivedremo

Di ieri la segnalazione di una fan. Che rivela con tanto di screen che l’ormai ex gieffina ha visto tutte le sue Storie Instagram. Non solo, alla richiesta di seguire i suoi commenti condivisi su X, Heidi Baci le avrebbe risposto con un cuore. Ma lo ribadiamo, da parte sua non un commento scritto, né un post o una Storia.

E poi ancora nessuna intervista. Ma tra le ipotesi dietro alla sua “sparizione” potrebbe anche esserci il contratto in esclusiva che i concorrenti hanno con il reality show. Dunque, con tutta probabilità, sarà proprio al Grande Fratello che rivedremo Heidi Baci. In quell’occasione potrà dire le motivazioni che l’hanno portata a prendere questa decisione drastica.

Inoltre potrebbe presto arrivare un’intervista con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Lì, come di consueto, passano tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello. Magari succederà nei prossimi giorni, mentre sicuramente qualcosa in più verrà svelato da Alfonso Signorini nel corso della diretta di giovedì sera.