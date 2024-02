Grande Fratello, non sembra vero ma la finale si avvicina. Sarà ad aprile prossimo, forse il 4 o forse l’11 dicono le indiscrezioni e ora i riflettori sono puntati sui possibili finalisti. Il primo verrà decretato a breve. Nell’ultima puntata andata in onda infatti, quella di mercoledì scorso, quattro concorrenti sono finiti in nomination per stabilire, appunto, chi tra di loro sarà il primo o la prima finalista di questa edizione del reality show.

A contendersi il primato ci sono Beatrice Luzzi, ma non è certo una sorpresa, insieme a Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Tutti sono ‘veterani’, nel senso di entrati in casa all’inizio, quindi a settembre, e nella nuova diretta in programma lunedì 26 febbraio Alfonso Signorini leggerà il verdetto. Nel frattempo, come sempre, impazzano i sondaggi in rete e l’attrice, ma anche questa non è una novità, risulta la più votata.

“Beatrice ha un accordo con gli autori”

Ovviamente bisognerà aspettare la puntata per avere certezze sul primo o prima finalista del Grande Fratello ma è pur vero che in questi mesi Beatrice è stata la concorrente in assoluto più nominata uscendone sempre vincente perché amatissima dal pubblico. Quindi la finale se la meriterebbe ma in queste ore è spuntata un’indiscrezione forte sul suo conto.

E riguarda proprio la finale del Grande Fratello. Alessandro Rosica ha infatti svelato tra le sue Storie che Beatrice avrebbe stipulato un accordo con gli autori del programma poco prima di rientrare nella casa per la seconda volta, a seguito della morte di suo padre. Sembrerebbe, infatti, che la donna abbia detto alla produzione che avrebbe accettato di tornare in gioco solo a patto che le sarebbe stata garantita la finale.

Si tratta ovviamente di un’indiscrezione e come tale va presa ma è vero nel corso di questa edizione del Grande Fratello la maggior parte delle dinamiche hanno visto proprio lei come protagonista. La sua uscita di scena sarebbe stato un vero colpo per la trasmissione. Il blogger comunque ne ha anche per i Perletti, accusati di un ritorno di fiamma “organizzato”. L’intento di Mirko sarebbe solo quello di ottenere sponsor e contratti di lavoro.