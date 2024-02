Dalle polemiche per l’igiene in cucina alle ultime imitazioni di Simona Tagli, al Grande Fratello e fuori Rosy Chin si è subito imposta come personaggio di spicco del gruppo. In queste ultime ore il pubblico non ha preso bene l’attacco della chef contro la new entry. Lunedì scorso ha infatti imitato le mosse della conduttrice e all’annuncio del bis in diretta gli utenti, che già si erano lamentati per la caricatura, hanno continuato ad attaccare Rosy.

“Scenetta patetica, stasera vuole riproporre la presa in giro a Simona davanti a tutti. Che vergogna“, “Scenetta imbarazzante nuovamente riproposta”, sono alcuni dei commenti lasciati sulla piattaforma X. Ma questa volta non è il pubblico ma un volto noto a parlare della food blogger di origini cinesi che ha varcato la famosa porta rossa della casa a settembre scorso.

Leggi anche: “Alfonso, fermo!”. Grande Fratello, l’autore interviene in diretta. Signorini fa il disastro





Rosy Chin, la notizia fuori dal GF

È successo tutto durante la scorsa puntata del GF Party, quando Cristina Bugatty, attrice ed ex volto di Pechino Express in coppia con Diego Passoni, ha raccontato un aneddoto con protagonista proprio Rosy Chin. Ha infatti confessato di aver passato un brutto periodo a livello economico e che spesso con la compagnia teatrale andava a mangiare nel ristornate della gieffina.

“Ci trattava molto bene sì, però certamente è un ristorante dal valore importante per il cibo che ti dà, non è che costa un euro”, ha aggiunto. E “lei (Rosy, ndr) sapendo indirettamente questa cosa, per non mettermi in imbarazzo (sapeva che sarei andata dopocena per non cenare) si è presentata con un piatto con la scusa per farmi provare dei nuovi abbinamenti che aveva studiato e mi ha dato questo cibo gratis. Ma non era vero, lo ha fatto per non mettermi in imbarazzo”.

Anche Matteo Diamante tempo fa e sempre a GF Party ha raccontato un episodio molto simile. Anche lui non se la passava benissimo economicamente e “Rosy è stata una delle poche persone, compresi amici e famiglia, ad aiutarmi. E visto che io gestivo il suo Instagram, dato che è stata una delle prime ristoratrici a investire su Instagram, lei alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare con lei perché sapeva che avevo difficoltà. Ti parlo di 8 anni fa”.