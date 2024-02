Mercoledì 21 febbraio è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello con una nuova eliminazione e nomination. I telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinionista Cesara Buonamici e alla postazione dei social Rebecca Staffelli sono stati chiamata a scegliere il primo finalista di questa edizione con un nuovo televoto.

“Questa settimana noi abbiamo deciso di mettere in nomination solo il gruppo dei veterani però loro non sanno una cosa fondamentale: che queste nomination portano alla nomina del primo finalista che verrà reso noto lunedì. Ok? Voi da casa porterete all’elezione del primo finalista dell’edizione di questo Grande Fratello. A loro diremo tutto solo a un certo punto della puntata”, ha detto Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello, all’inizio della puntata in onda mercoledì 21 febbraio.

Grande Fratello, Alfonso Signorini richiamato da un autore

Chiamati in super led, i concorrenti hanno dovuto nominare i compagni di avventura. Massimiliano ha nominato Garibaldi. Greta ha fatto il nome di Rosy. Paolo e Giuseppe hanno nominato Massimiliano, Alessio invece Giuseppe. Rosy ha nominato Anita, Simona e Marco hanno fatto il nome di Rosy. Grecia ha nominato Massimiliano, Beatrice ha nominato Anita, mentre Perla ha fatto il nome di Massimiliano. Federico ha citato Rosy, Sergio invece Anita. Letizia ha nominato Massimiliano, Anita invece ha fatto il nome di Rosy. Beatrice e Grecia sono andate ‘d’ufficio’ al televoto.

Al momento delle nomination Alfonso Signorini è caduto in errore costringendo uno degli autori a intervenire. Convinto che Massimiliano dovesse dire un nome tra Grecia e Beatrice, Signorini lo ha invitato a votare ma è stato subito richiamato dall’autore, immediatamente zittito dal conduttore che ha continuato a parlare. A questo punto l’autore è nuovamente intervenuto per spiegare l’errore.

#Signorini sei il conduttore almeno le regole del tuo programma le dovresti sapere. Sta scena con l'autore potevi evitarvela: autore professionale, tu imbarazzante. #GFVip — Dieghitox NSFW🚫 (@dieghitoRandD) February 21, 2024

Varrese, infatti, non doveva fare nessun nome perché Beatrice e Grecia erano già finite al televoto. “Faccio una precisazione e chiedo scusa. Innazitutto all’autore, a Massimiliano, a Beatrice e a Grecia. In realtà Massimiliano non deve scegliere perché loro due sono le ultime due rimaste e quindi vanno al televoto”.