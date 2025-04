Le voci che da giorni circolavano sulla presunta rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono rivelate fondate. Il colpo di scena è arrivato durante la finale del Grande Fratello, quando l’ex velina ha fatto il suo ingresso nella Casa per porre fine, davanti alle telecamere, alla tormentata relazione con il modello milanese.

Con un discorso carico di emozione e determinazione, Shaila ha spiegato la sua scelta: “Questa è la tua serata, non voglio rubarti la scena, ma per me è stata una settimana molto difficile. Sono entrata con il desiderio di essere una donna libera, stavo iniziando a sperimentarlo… ma sono ricaduta nelle mie stesse dinamiche. Ce l’ho con me stessa per aver tollerato un modo brutale e aggressivo di vivere la relazione. Mi sono sentita usata, non amata. Questo non è un amore sano”.

GF, Shaila e Lorenzo: “È volato uno schiaffo”

Parole dure, che hanno lasciato Lorenzo visibilmente disorientato, anche se esteriormente impassibile. La Gatta ha proseguito il suo intervento sottolineando come l’amore debba essere costruito su basi solide come la comprensione e la protezione reciproca, qualità che, a suo dire, sono mancate nel loro rapporto. Ha anche accusato Lorenzo di non averla difesa pubblicamente in alcune dinamiche nate all’interno del reality. “Ho vissuto un amore tossico. Avrei avuto bisogno di aiuto e invece sono nate solo dinamiche sbagliate. Mi pento solo di averti chiesto scusa troppe volte”.

Non è mancata una stoccata anche a Helena Prestes, al centro di alcuni rumors nei giorni precedenti: “Lorenzo, sei tu ossessionato da Helena, non il contrario”. Dopo l’uscita di Shaila dalla Casa, Lorenzo si è confidato con il conduttore Alfonso Signorini, ammettendo di essere rimasto incredulo: “Pensavo fosse uno scherzo, un pesce d’aprile. In una settimana tutto questo? È come se fosse arrivata con un discorso già scritto, come se qualcuno le avesse messo in testa certe cose. Io non mi riconosco in quello che ha detto”.

Mi confermano.def: dopo la puntata Shaila avrebbe DAVVERO mollato schiaffo a Lorenzo Spolverato 👋#GrandeFratello — GraceSomehow (@LaSambruna) April 1, 2025

Nel frattempo, iniziano a emergere dettagli ulteriori sul contesto della rottura. Secondo l’opinionista Deianira Marzano, dietro la scelta di Shaila ci sarebbe anche una motivazione di tipo professionale. Pare infatti che Spolverato sia finito nel mirino dei vertici televisivi, che non vorrebbero più collaborare con lui. Una situazione delicata che avrebbe spinto la Gatta a prendere le distanze per tutelare la propria immagine.

A corroborare queste indiscrezioni, è intervenuta anche la giornalista Grazia Sambruna, che ha rivelato un retroscena piuttosto acceso: prima dell’annuncio ufficiale, ci sarebbe stato un confronto privato tra Shaila e Lorenzo, sfociato addirittura in uno schiaffo. Quella degli “Shailenzo”, come venivano chiamati dai fan, sembra dunque essere una storia definitivamente chiusa. E Shaila, con la forza delle sue parole, ha scelto di mettere al primo posto sé stessa e il rispetto che ogni donna merita.