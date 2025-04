Sabato 12 aprile 2025 è calato il sipario su “Ne vedremo delle belle”, il varietà del sabato sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Una finale attesissima che ha visto le dieci showgirl protagoniste affrontare l’ultima sfida di questa edizione, tra performance spettacolari e colpi di scena inaspettati. Lo show, che inizialmente doveva durare più puntate, è stato chiuso in anticipo, rendendo la serata di sabato ancora più decisiva per decretare la vincitrice.

Nel corso della puntata finale, le concorrenti si sono esibite ognuna con il proprio “cavallo di battaglia”, in un minuto pensato per concentrare energia, talento e personalità. Al termine delle esibizioni, come da regolamento, i giudici hanno assegnato cinque punti a tre delle partecipanti, influenzando la classifica generale e modificando gli equilibri che si erano consolidati nelle prime tre puntate.

Chi ha conquistato il primo posto: niente da fare per Pamela Prati

Fino a quel momento, infatti, la competizione era guidata da Pamela Prati, in testa con 54 punti. A insidiarla c’erano Lorenza Mario, appena tre lunghezze sotto, e Carmen Russo, con un distacco maggiore ma in forte rimonta. Chiudeva la classifica Veronica Maya con 25 punti, ma tutto era ancora in gioco, grazie all’ultima votazione decisiva. La serata ha visto trionfare proprio Carmen Russo, che ha ottenuto i punti migliori della puntata, riuscendo a scalare la classifica. Tuttavia, la vittoria della singola serata non è bastata a portarla in cima alla graduatoria generale.

La somma complessiva dei voti delle quattro puntate ha così consegnato la vittoria finale a Lorenza Mario, che con 70 punti ha superato tutte le rivali. Secondo posto per Carmen Russo, che si è fermata a 68 punti, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Matilde Brandi con 60 punti. Pamela Prati, che aveva iniziato la puntata da leader della classifica, si è dovuta accontentare del quarto posto, a pari merito con Laura Freddi, entrambe con 58 punti.

La classifica finale ha visto, nell’ordine: Patrizia Pellegrino con 37 punti in decima posizione, Adriana Volpe nona con 42, un doppio settimo posto per Veronica Maya e Valeria Marini a quota 45, Angela Melillo al sesto con 51 punti. In cima alla classifica, la vincitrice Lorenza Mario ha potuto festeggiare non solo il riconoscimento personale, ma anche la possibilità di devolvere i 20mila euro del premio in beneficenza. “Una vittoria inaspettata, ma bellissima“, ha dichiarato emozionata alla fine della serata.

