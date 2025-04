Nel corso della serata, sabato 5 aprile alle ore 21:30, su Rai1 è andata in onda una nuova ed emozionante puntata di «Ne vedremo delle belle», condotta da Carlo Conti, che ha regalato al pubblico momenti di grande spettacolo e sorprese inaspettate.” In questa terza edizione, le concorrenti si sono sfidate sul palco con il fervore tipico del programma, suscitando l’entusiasmo degli spettatori e la partecipazione calorosa della giuria.

La vincitrice della serata è risultata essere Angela Melillo, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie a una performance impeccabile,” ha dichiarato uno dei membri della Supergiuria, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. I voti sono stati messi insieme in un bilancio che ha visto ogni punto guadagnato con determinazione e passione, in una gara che ha messo in luce il talento di ogni partecipante. E alla fine qualcuno ha mugugnato, non convinto dall’esito del voto.

Leggi anche: “Non dovevano”. Ne Vedremo delle Belle, Adriana Volpe in lacrime parlando delle colleghe





Ne vedremo delle belle, chi ha vinto la terza puntata

“Il podio della serata ha visto affiancarsi Patrizia Pellegrino e Adriana Volpe, mentre Veronica Maya ha chiuso la classifica in fondo,” ha commentato l’esperto commentatore, illustrando con cura il dettaglio della classifica della puntata. I giudici, con voti decisi come i 5 punti assegnati da Frank Matano a Patrizia Pellegrino, hanno contribuito a creare un clima di tensione e spettacolo, capace di lasciare il pubblico con il fiato sospeso.

“Il meccanismo di valutazione ha misurato non solo il talento sul palco, ma anche la capacità di emozionare e sorprendere,” si leggeva nei resoconti del programma, che ha visto una classifica generale ancora molto combattuta. In questa graduatoria, Pamela Prati è rimasta in testa con 54 punti, seguita da Lorenza Mario con 51 punti, mentre un gruppetto centrale ha visto la partecipazione di Carmen Russo, Laura Freddi e Matilde Brandi, sottolineando la forte competitività della sfida.

Ma ve rendete conto? 🤩



Angela Melillo vince la terza puntata di #NeVedremoDelleBelle pic.twitter.com/FD84LI0VKO — Rai1 (@RaiUno) April 5, 2025

“Il finale di questa terza puntata ha svelato un susseguirsi di emozioni e colpi di scena,” ha concluso il direttore del programma, tracciando una linea di evoluzione nella competizione che lascia intravedere un futuro ricco di ulteriori sfide e rivelazioni. Con una classifica che alterna vittorie individuali a una classifica generale sempre più equilibrata, «Ne vedremo delle belle» continua a confermarsi un appuntamento imperdibile per gli amanti dello spettacolo e della competizione.