Ne Vedremo delle Belle, Adriana Volpe risponde alle indiscrezioni dei giorni scorsi. Alla vigilia del debutto dello show di Carlo Conti, un articolo del settimanale Oggi aveva insinuato che Adriana Volpe fosse “mal digerita dalle colleghe” e che la sua presunta ambizione avesse creato tensioni dietro le quinte del programma.

La conduttrice ha però prontamente respinto queste accuse ai microfoni di Domenico Marocchi, dichiarando: “Non sono affatto competitiva, anzi mi va benissimo essere ultima, non mi lamento mai”. Nonostante la smentita, il rumor ha continuato a diffondersi sui social, spingendo Adriana a replicare nuovamente in modo netto: “Sono bugie, sono tutte fake news”.

Adriana Volpe, lo sfogo dopo quelle accuse

Durante la seconda puntata di “Ne Vedremo Delle Belle”, la conduttrice ha deciso di affrontare direttamente la questione con una clip nella quale, commossa, ha espresso tutta la sua amarezza: “La prima puntata è andata bene, il debutto è stato in un terreno che conosco, ho fatto l’intervista e sono soddisfatta. Poi però c’è stato qualcosa che mi ha toccato“.

“Hanno scritto che le mie colleghe non mi sopportano e che mi hanno isolata – ha proseguito Adriana – Loro invece mi sono state vicino, anche in chat. Vedere scritto ‘le colleghe hanno preso le distanze’, farmi passare per una altezzosa che ambisce a vincere ed è distaccata dalle colleghe, questa è una cosa che mi ha ferito tantissimo e soprattutto mi escono male loro. Io però non capisco perché invece Valeria ha abbandonato il gruppo WhatsApp. Le ragazze mi hanno scritto frasi che veramente sono una carezza al cuore, cioè quello per me è stato importante”.

“Al contrario – ha proseguito Adriana Volpe – loro mi sono state vicino, anche nella nostra chat privata. Mi ha fatto male vedere scritte cose non vere, che mi dipingono come altezzosa e distante. Non capisco però perché Valeria abbia deciso di lasciare il nostro gruppo WhatsApp. Le altre ragazze, invece, mi hanno mandato messaggi di supporto che per me sono stati importantissimi”.

Infine Adriana Volpe ha rivolto un ringraziamento alle colleghe: “Io sono contentissima di essere qui con voi, però mi dispiace che abbiano scritto che voi mi avete isolato, che non mi tollerate. Questa mattina mi avete colpito tutte perché sulla chat che abbiamo fatto, ognuna di voi mi ha detto: ‘che cavolo hanno scritto, siamo tutte insieme”.

Ma quelli che scrivono le accuse su Adriana sono stati pagati da Magalli? #NeVedremoDelleBelle — Gioia Alushi (@GioiaAlushi) March 29, 2025

In effetti, nel clima competitivo di “Ne Vedremo Delle Belle”, Adriana Volpe appare tra le concorrenti più serene e tranquille, lontana da atteggiamenti da diva in cerca del primo posto sotto i riflettori.

