Sabato 29 marzo 2025, su Rai Uno, è andata in onda la seconda, infuocata puntata di Ne vedremo delle belle, il varietà condotto da Carlo Conti che, tra scintille, emozioni e piccoli drammi, ha consacrato Lorenza Mario come vincitrice di serata. Ma prima del verdetto, il palco è stato teatro di scontri memorabili, confessioni inaspettate e prove tutte da ridere (e da cantare).

La serata si apre con un confronto acceso tra le protagoniste, tutte contro Valeria Marini. L’accusa? Un comportamento sopra le righe durante la recente ospitata a Domenica In, dove – a detta di Mara Venier – “praticamente mi hanno spintonata” per stare davanti alle telecamere. Anche Veronica Maya non si trattiene e in un filmato ammette: “Secondo me, eravamo ridicole”.

Leggi anche: “Cosa mi ha fatto”. Ne vedremo delle belle, Patrizia Pellegrino rompe il silenzio su Valeria Marini





Le performance delle vip: le classifiche della puntata e generale

Poi si passa alla gara. La prima sfida è tra Veronica Maya e Matilde Brandi nella prova “Musical”. Un duello equilibrato, che Matilde vince grazie a una performance energica, durante la quale si libera perfino del microfono perché “mi dava fastidio”. A stemperare la tensione, il suo solito tocco ironico: “Giuseppe Verdi non è potuto venire stasera, aveva una cena” – un riferimento autoironico alla sua gaffe della scorsa puntata, quando aveva confuso Garibaldi con Verdi.

Valeria Marini, pescando la regina di cuori, decide di sfidare Pamela Prati nella prova “Canto a ostacoli”. Prima dell’esibizione, viene mostrato un video in cui la Marini si definisce “un po’ infantile”, e si torna sulla famosa frase “figura da Cenerentola” che, a quanto pare, ha giustificato la sua assenza alle prove: “Non riuscivo nemmeno a parlare, ho il certificato”, si difende. Pamela Prati, però, le rimprovera di essersi presa tutta la scena, oscurando la sua vittoria e persino Carlo Conti. “Io non lo avrei mai fatto”, afferma con fermezza. Alla fine, è proprio Pamela a vincere la sfida, grazie a una maggiore intonazione.

Il Grande Fratello All Stars che vorremmo e che non avremo mai.#NeVedremoDelleBelle



pic.twitter.com/fjvLG8XNDK — Soggetto Smarrito (@soggsmarrito) March 29, 2025

Nel duello di ballo, Carmen Russo ha la meglio su Adriana Volpe, che nonostante la sconfitta chiede di assegnarle l’unico voto ricevuto. Mara Venier commenta che, se durante la settimana l’aria tra le concorrenti è carica di competizione, in puntata emerge invece uno spirito di solidarietà. Ma, ricorda, si tratta pur sempre di una gara.

Arriva poi il momento di Lorenza Mario e Patrizia Pellegrino nella prova “Canto parallelo”. L’esibizione della Pellegrino è disastrosa: stona l’ingresso e riceve 0 punti. Frank Matano scherza: “L’importante è finire… ma a volte è meglio non iniziare”. Valeria Marini cerca di difenderla (“Era emozionata”), ma nemmeno l’appello alla ripetizione l’aiuta: Carlo Conti chiude con un “è tardi, domani c’è Domenica In”.

A fine serata, i giudici (Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano) devono assegnare 5 punti extra a una concorrente. Durante i 30 secondi a disposizione per convincere la giuria, Matilde Brandi si commuove profondamente: in studio ci sono le sue figlie, le “Brandine”, che raramente la accompagnano. Tra le lacrime dice: “Scusate, sono un disastro”, ma ottiene una seconda possibilità per completare il suo discorso, tra gli applausi e la solidarietà del pubblico.

Nel frattempo, Mara Venier decide di assegnare i suoi 5 punti a Patrizia Pellegrino, ma a una sola condizione: deve ricantare il brano della sua prova. Patrizia corre al centro del palco per il bis, mentre De Sica scherza con la Venier: “Sei matta!”. Dopo un’esibizione scatenata, la Pellegrino abbraccia Conti con troppa enfasi, e Mara la frena: “Contieniti”. Patrizia scherza: “Mi devi fare uno stage di comportamento”, e Mara ribatte: “Io sono l’ultima che può farlo”. Chiude la serata Valeria Marini, che rivendica i 5 punti: “Mi è capitata la sfida più difficile”.

La classifica della puntata – 29 marzo 2025

Lorenza Mario – 23 punti Matilde Brandi e Carmen Russo – 22 punti Pamela Prati – 16 punti Laura Freddi – 14 punti Valeria Marini – 12 punti Angela Melillo – 9 punti Veronica Maya – 6 punti Patrizia Pellegrino – 5 punti Adriana Volpe – 1 punto

La classifica generale

Patrizia Pellegrino – 9 punti

Pamela Prati – 40 punti

Lorenza Mario – 35 punti

Laura Freddi e Matilde Brandi – 33 punti

Carmen Russo – 31 punti

Valeria Marini – 22 punti

Adriana Volpe – 20 punti

Veronica Maya – 19 punti

Angela Melillo – 18 punti

“Ha abbandonato il gruppo”. Ne vedremo delle belle, choc: il nome della famosa