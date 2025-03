“Tutti devono sapere cosa mi ha fatto Valeria”. Patrizia Pellegrino è una delle concorrenti del nuovo show di Rai Uno condotto da Carlo Conti, Ne vedremo delle belle, in cui dieci volti noti dello spettacolo si sfidano con diverse esibizioni. Dopo la prima puntata, si è purtroppo ritrovata in fondo alla classifica. Tuttavia, in queste ore il suo nome è al centro dell’attenzione per un episodio che, suo malgrado, la vede protagonista.

La clip dell’accaduto è diventata virale negli ultimi giorni. Mentre le concorrenti si trovavano nella sala relax, si vede Valeria Marini afferrare un mango dal cesto della frutta e poi dire: “Questo quando sarà maturo, lo tiro in testa a Patrizia Pellegrino”. Le immagini hanno sorpreso un po’ tutti, poiché nessuno immaginava un’ostilità simile tra le due. Sul momento, Patrizia non aveva commentato, ma adesso, in un’intervista a Fanpage, ha raccontato la sua versione dei fatti.

Leggi anche: “Ha abbandonato il gruppo”. Ne vedremo delle belle, choc: il nome della famosa





“Cosa mi ha fatto”. Ne vedremo delle belle, Patrizia Pellegrino rompe il silenzio su Valeria Marini

“Quello che non mi piace in generale è il modo a volte aggressivo e inappropriato di Valeria di esprimersi contro di me”, ha spiegato Patrizia. “Gliel’ho detto chiaro e tondo, e nella puntata di questa sera vedremo tutto molto meglio di questo piccolo scontro che c’è stato tra noi. Lei mi ha chiesto scusa e io ho accettato, perché si è comportata male con me. Ma anche lì, dopo le scuse, mi sono fatta una risata: ho capito che lei è così.”

Come anticipato dalla Pellegrino, nella puntata di stasera verranno mostrate tutte le immagini e Carlo Conti affronterà l’argomento con le protagoniste davanti al pubblico.

Il suo sfogo è poi continuato: “Valeria vive sul principio ‘parlate bene o male, purché se ne parli’, e in parte sono d’accordo, ma dall’altra questo atteggiamento può istigare a pensare male di lei. Io, che amo il pubblico perché faccio teatro, non voglio giocare su questo. Rispetto il pubblico da sempre, soprattutto negli ultimi anni della mia carriera, e me lo guadagno persona per persona, col sudore della fronte.”

Patrizia poi spiega di non sentire lo spirito di competizione: “Non mi interessa la classifica, mi interessa arrivare al cuore della gente. Potrei restare ultima tutte e cinque le puntate e sarei comunque felice di essere lì a dare il mio meglio”. E ancora: “La mia avventura deve ancora cominciare, in un certo senso, ma devi sapere che non ho intrapreso questa sfida per battere le mie colleghe o vincere a tutti i costi”.